Moradores reclamam de rotina de congestionamentos no Guaporé em Ribeirão Preto por causa de acesso único ao bairro

Moradores da região do bairro Guaporé, na zona Sul de Ribeirão Preto (SP), reclamam de congestionamentos diários na Avenida Heráclito Fontoura Sobral Pinto em horários de pico. A via é a única ligação com a Rodovia Prefeito Antônio Duarte Nogueira (Anel Viário Sul) e aos bairros City Ribeirão e Jardim Botânico, que são caminho para demais regiões da cidade.

Um morador enviou um vídeo com imagens da fila de carros percorrendo toda a avenida no sentido Anel Viário Sul pouco antes das 7h. Segundo ele, o problema se repete todas as manhãs no local.

“É uma coisa ridícula isso o que acontece aqui e ninguém faz nada. É um absurdo, a gente paga o IPTU caríssimo aqui na zona Sul de Ribeirao para ter uma bagunça dessa e começar o dia já todo mundo estressado por conta de uma negligência do poder público”, diz o homem.

A EPTV, afiliada da TV Globo, esteve na manhã desta quinta-feira (9) na avenida e recebeu diversas reclamações de moradores travados no trânsito por causa do problema da falta de fluxo para veículos.

Segundo eles, a expansão imobiliária na região em uma década, com a construção de diferentes condomínios térreos e verticais, além de prédios comerciais, ocorreu sem planejamento urbano para abertura de novas ruas e avenidas.

Situação complicada

O consultor Fernando Velazquez afirma que a situação se complica porque há somente um ponto de escoamento do tráfego.

“A gente tem muitos condomínios, a demanda é alta e todos estão escoando pelo mesmo ponto. Aí fica difícil de se ter uma solução. Mais para o Sul do Guaporé a gente tem novos condomínios sendo abertos então a tendência é piorar. É preciso que haja mais rotas e opções de saída desse pessoal do lado Sul para o restante da cidade.”

Avenida Heráclito Fontoura Sobral Pinto é a única via para acesso do bairro Guaporé ao Anel Viário Sul e a bairros como Jardim Botânico e City Ribeirão em Ribeirão Preto, SP

Velazquez diz que a solução mais eficaz, porém mais difícil, é a abertura de mais vias na região, dando mais opções de rotas aos moradores.

“Uma outra opção, paliativa, seria trabalhar com uma operação de tráfego nos horários de pico. São períodos curtos de uma hora a uma hora e meia, e pode surtir efeito. Para isso é preciso ter uma ação mais efetiva nesses horários”, afirma.

Análise da Transerp

Procurada, a empresa de Trânsito e Transporte Urbano de Ribeirao preto (Transerp) informou que recentemente foram feitas modificações na sinalização da avenida e de alamedas para aumentar a fluidez do trânsito.

Apesar disso, a Transerp disse que vai analisar as reclamações dos moradores para ver o que mais pode ser feito para melhorar a situação.

