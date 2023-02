Moradores reclamam de situação de ponte na zona rural de Piracicaba após chuvas

Estrutura no bairro Pedra Branca foi praticamente toda destruída. Moradores da zona rural de Piracicaba encaram transtornos com ponte destruída

Por conta da grande quantidade de chuvas nas últimas semanas na região, pontes e estradas na zona rural de Piracicaba (SP) sofreram vários danos. No bairro Pedra Branca, a água destruiu uma ponte e os moradores enfrentam dificuldades para ter acesso a serviços básicos.

A equipe da EPTV, afiliada TV Globo, foi até o local na manhã desta quarta-feira (15) e enfrentou dificuldades no acesso. Quando chegou, flagrou a ponte praticamente toda destruída.

A cabeceira foi praticamente toda levada e a estrutura está quebrada em pelo menos dois lugares, além de torta.

Ponte na zona rural de Piracicaba danificada pelas chuvas

Edijan Del Santo/EPTV

O local foi interditado pela prefeitura e não há possibilidade de passagem de veículos ou pedestres. Segundo o produtor rural Sival Olaya, o desvio para outra estrada faz com que os moradores percorram cerca de 10 quilômetros a mais.

“É o caminho usado com frequência para quem mora e quem transita para esse lado. Sem essa ponte, o pessoal tem que fazer um desvio de pelo menos 10 quilômetros”, lamentou.

Piracicaba tem cerca de 800 quilômetros de estradas rurais, que possuem aproximadamente 150 pontes, várias delas danificadas pelas chuvas.

Na última semana, o g1 e a EPTV mostraram a situação de outra ponte na zona rural, no Paredão Vermelho. O local tinha sido interditado, mas já foi consertado e liberado para tráfego, segundo a prefeitura.

Em nota, a administração disse que a recuperação dessa ponte e de outras atingidas pelas chuvas está no cronograma de obras da secretaria, mas não deu um prazo para conclusão dos trabalhos.

Vito Califano