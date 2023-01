Moradores reclamam de situação precária em estradas de terra na zona rural de Piracicaba

Lama toma conta das vias dificultando passagem dos carros nos bairros Ondas, Ondinhas e Campestre, e postes correm risco de desabar sem sustentação. Moradores de Piracicaba reclamam da falta de manutenção em estradas de terra

Moradores de duas regiões de Piracicaba (SP) reclamam da situação de estradas de terra após as chuvas das últimas semanas. A equipe da EPTV, afiliada TV Globo, percorreu alguns locais na manhã de quarta-feira (25), e encontrou vários problemas.

No bairro Campestre, a situação piora a partir do final da Avenida Laranjal Paulista, em uma estrada de terra. Em alguns trechos, por conta da lama na lateral, os carros precisam recuar para que outros consigam passar, porque não cabem dois veículos ao mesmo tempo.

Moradores reclamam de lama e falta de manutenção em estradas na zona rural de Piracicaba

“Uma estrada que era de duas mãos, de repente virou uma. Antes nós não tínhamos asfalto, agora nem estrada nós temos”, comenta a cuidadora de idosos, Cristina Melega.

Em outra região da cidade, nas proximidades dos bairros Ondas e Ondinhas, os moradores reclamam da quantidade de valetas abertas pelas chuvas nas laterais da estrada. Em alguns pontos parte da estrada já foi levada.

Nessa mesma estrada, há reclamações por conta de postes de energia tortos. Em um dos pontos um morador colocou um bambu para segurar a fiação, que estava baixando. O buraco formado com a terra levada pela chuva tira a sustentação do poste e ao menos três deles estão tortos, com risco de cair.

Lama formou buracos em volta de postes, que correm risco de cair em estradas rurais de Piracicaba

“Muito ruim, está muito complicado. [Quando chove] é muita correnteza”, reclama o pedreiro, Eder da Cunha.

A Secretaria de Obras e Zeladoria (Semozel) informa que, no caso da Avenida das Ondas, a equipe da pasta já foi ao local verificar a situação. A via foi incluída na programação. Será retirada a lama e aplicada uma nova camada de cascalho.

No caso da Estrada Municipal Antônio Dias Rodrigues, no Campestre, a Secretaria Municipal de Habitação e Gestão Territorial informa que a via recebeu intervenções por conta de instalação de tubulação de drenagem, realizada em decorrência do loteamento que está sendo construído na região.

Com lama, estrada de mão dupla só permite passagem de um carro na zona rural de Piracicaba

Por conta disso, a Semuhget acionou a empresa responsável que se prontificou a executar a colocação de cascalho na estrada; o serviço deve ser realizado ainda nesta semana. Entretanto, em caso de chuva, o serviço pode ser adiado.

pappa2200