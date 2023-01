Moradores registram alagamentos em diferentes pontos de Campos, RJ, após chuva; VÍDEOS

Registros foram feitos na tarde desta terça-feira (24). Lojas na área central também ficaram alagadas. Chuva causou alagamento na Rua Antônio de Castro com a Zuza Mota, em Campos, no RJ

Moradores de diferentes bairros de Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, registraram pontos de alagamento por causa da chuva que atingiu a cidade nesta terça-feira (24).

No Parque Presidente Vargas, motoristas enfrentaram problemas com o alagamento na rua Antônio de Castro com a Zuza Mota. Veja no vídeo acima

A situação não foi diferente na Rua Tenente Coronel Cardoso, na área central, como mostra outro morador no vídeo abaixo.

Rua Tenente Coronel Cardoso ficou alagada após chuva em Campos, no RJ

A Secretaria de Defesa Civil informou que a chuva está concentrada na região central da cidade e que o pluviômetro do Jardim Carioca registrou 60 mm de chuva em menos de uma hora de precipitações. O que é considerada uma chuva muito intensa em um período de tempo muito curto.

A Defesa Civil disse que recebeu, até as 18h15, cinco chamados de pontos de alagamento, e está atuando para atender as solicitações.

Os bairros afetados são: Parque Prazeres, Lebret, Calabouço, Horto e Fundão. Não há, no momento, registro de desalojados ou desabrigados.

A Defesa Civil disponibiliza os seguintes telefones para atendimento à população: (22) 98175-2512 e o 199.

