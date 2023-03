Moradores registram balões em São José dos Campos e Atibaia, SP

Prática de soltar balões é considerada crime e pode causar acidentes. Moradores de São José dos Campos e Atibaia registram aparições de balões neste sábado (25)

Moradores flagraram balões sobrevoando o céu de São José dos Campos (SP) e Atibaia (SP) na manhã deste sábado (25). A prática de soltar balões é considerada crime.

Em São José, a aparição aconteceu por volta das 8h40. De acordo com moradores que conseguiram visualizá-los, foram registrados ao menos três objetos, que estiveram nas regiões do Banhado e da fábrica da General Motors, que fica no Jardim Motorama.

Dois dos balões carregavam imagens de pessoas e o outro representava um personagem de filme. Por volta das 10h já não era mais possível localizá-los e não se sabe onde caíram.

Em Atibaia, o registro também foi feito por volta das 8h, mas os objetos sobrevoavam a cidade desde a madrugada, segundo um morador do bairro Alvinópolis, Wagner da Silva. De acordo com ele, muitos aviões passam pela região, o que eleva ainda mais o risco da prática.

“Atibaia é rota dos aviões que vêm do Norte e do Nordeste com destino a Guarulhos. Hoje mesmo eu vi um avião passando muito perto desses balões. Isso é muito perigoso”, afirma Wagner, que trabalha com aviação.

O g1 entrou em contato com a Polícia Ambiental da região para entender se houve algum registro de ocorrência causado pelos balões, mas não teve retorno até a última atualização da reportagem.

Crime

Fabricar, vender, transportar ou soltar balões que possam provocar incêndios é crime. A pena prevista caso o autor do lançamento seja identificado é a detenção de um a três anos, multa ou ambas cumulativamente.

De acordo com o governo federal, a prática pode provocar incêndios em florestas e em áreas urbanas como casas, escolas e hospitais, colocando em perigo a vida das pessoas.

Além disso, o risco é considerado ainda maior na aviação. Os balões podem colidir com as aeronaves, enroscar nas turbinas, provocar incêndios ou cair na pista durante uma decolagem.

