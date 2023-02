Moradores registram pontos de alagamentos em diversas cidades do Alto Tietê

Temporal desta quinta-feira (23) causou alagamentos em cidades como Ferraz de Vasconcelos, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes e Poá. Deslizamento atinge casas e deixa uma pessoa soterrada em Ferraz de Vasconcelos

Além de provocar um deslizamento de terra em Ferraz de Vasconcelos, a chuva desta quinta-feira (23) causou alagamentos em outras cidades da região.

Zélia Carvalho registrou um vídeo em que mostra a situação da Rua Capitão Francisco Inácio, no Centro de Poá. A água aparece bastante escura por causa da lama.

A Rua Bela Vista, em Itaquaquecetuba, virou até um rio com correnteza e tudo. O vídeo é de Márcio Almeida da Silva.

Alagamento na Rua Tenente Manoel Alves dos Anjos, no Centro de Mogi das Cruzes

TV Diário/Reprodução

Na Vila Maria Augusta, também em Itaquaquecetuba, a água represada há semanas está subindo novamente, segundo Divanir Aparecida. Os registros são da Rua Vital Brasil.

Em Mogi das Cruzes, também houve vários pontos de alagamento. Marcelo Gomes mandou essas imagens que mostram a Rua Tenente Manoel Alves dos Anjos, no Centro, com bastante água, que encobriu a calçada e chegou a invadir parte da rampa de acesso da casa do morador.

Augusto Janzantti Neto mandou imagens da Rua Francisco Rodrigues Filho, no Mogilar. Teve congestionamento por causa da pista alagada.

A Defesa Civil de Mogi das Cruzes disse que, no momento da chuva, o Rio Tietê ficou no limite do ponto de extravasamento, de acordo com a medição realizada pelo DAEE em sua estrutura da ponte grande. Com isso, o monitoramento das áreas ribeirinhas foi intensificado, principalmente na região da Ponte Grande e Jardim Maricá, onde a água chegou a atingir algumas ruas que ficam próximas ao rio.

A região do Oropó, que engloba bairros como o Jardim Santos Dumont e o Jardim Aeroporto, vem sendo continuamente monitorada pelas equipes da Prefeitura, com participação da Defesa Civil, da Secretaria Municipal de Assistência Social e da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana. As equipes realizam os atendimentos de acordo com a necessidade das ocorrências.

Em casos de urgências e emergências, a população pode entrar em contato com a Defesa Civil pelo telefone 199.

As Prefeituras de Poá e Itaquaquecetuba não responderam os questionamentos da produção do Diário TV sobre os alagamentos.

Assista a mais notícias sobre o Alto Tietê

Ufficio Stampa