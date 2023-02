Moradores relatam falta de água há três dias em bairros de Piracicaba

Segundo moradores, a situação persiste desde o último domingo (29). Moradores do bairro Jardim Boa Esperança, em Piracicaba, reclamam de falta de água

Moradores da região do Jardim Boa Esperança e do Parque Residencial Monte Rey, em Piracicaba (SP), relatam problemas com falta de água. Segundo eles, a situação persiste desde o último domingo (29).

Em imagens enviadas por moradores à EPTV, afiliada TV Globo, é possível ver muita louça acumulada. “Eu moro há mais de dez anos e nunca vi acontecer uma situação dessa”, lamentou um morador.

Outra moradora também lamenta a situação, e questiona: “Como pode uma coisa dessa? A gente paga a conta, anda honesto, e olha a situação que se encontra.” Ela relata que teve que comprar água para cozinhar e tomar banho.

Em nota, o Serviço Municipal de Água e Esgoto (Semae) informou que a falta de água é pontual e ocorre porque o material de proteção térmica, de argila, entrou no reservatório do Boa Esperança em 14 de janeiro, após um roubo de respiradores.

“A limpeza foi realizada e o material recolhido, mas parte deste material entrou na rede de abastecimento causando entupimento no decorrer dos dias. Os reparos já foram realizados em vários pontos e neste momento acontece no bairro Monte Rey II”, diz a nota.

A previsão para finalização do reparo é até o fim da tarde desta quarta-feira (1º) e a normalização do abastecimento vai ocorrer gradativamente após a liberação.

Além disso, o Semae também informou que no domingo (29) foi realizada uma manutenção preventiva na Estação de Tratamento de Água (ETA) Capim Fino, e que isso também impactou no abastecimento de água de vários bairros da cidade, entre eles o Monte Rey.

