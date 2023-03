Moradores relatam precisar desviar por oito quilômetros após queda de ponte em Rio das Pedras

Segundo a prefeitura, é a segunda ponte levada pela correnteza da chuva no Santa Isabel. Queda de ponte após chuva causa transtornos para moradores de Rio das Pedras

Após a queda de uma ponte no bairro Santa Isabel, em Rio das Pedras (SP), moradores relatam ter que usar um desvio de oito quilômetros para conseguir acessar serviços básicos. O equipamento foi destruído pela correnteza formada pela chuva nesta quinta-feira (9).

Segundo um morador que enviou uma imagem da situação para a EPTV, afiliada da TV Globo, a ponte foi construída recentemente, mas não suportou e os moradores estão sem acesso ao bairro.

“Agora quem está para lá fica para lá e quem está para cá fica para cá. Não tem jeito”, afirmou a dona de casa Cleia Bordin.

No ano passado a mesma ponte também desmoronou após uma chuva e, depois de quatro meses, outra foi construída. A nova ponte foi a que caiu. Cleia lamenta a demora. “Vai demorar arrumar isso aqui… Quem tem criança, vai ficar sem aula.”

Ponte foi levada pela chuva em Rio das Pedras

O morador Muricy de Oliveira relata que tentou resolver a situação quando viu que a ponte não aguentaria uma nova correnteza. “Essa ponte já deu sinal que não ia aguentar, metade já tinha ido embora. Tentamos entrar em contato com prefeito, com vereador, com todo mundo. Alegaram que iam vir arrumar, mas foi passando e a chuva veio e destruiu tudo.”

A Prefeitura de Rio das Pedras informou em nota que um trator vai começar a trabalhar neste fim de semana para reparar a ponte. Por enquanto foi levado cascalho para melhorar a situação no local, enquanto a ponte não é refeita.

