Moradores relatam susto em Sales Oliveira, SP, após sentirem tremores de terra

Moradores de Sales Oliveira (SP) levaram um susto na noite de terça-feira (7) após sentirem pelo menos quatro tremores de terra. O assunto mexeu com a cidade de 12,1 mil habitantes, mas apesar disso, o Setor de Sismologia da USP não registrou nenhuma ocorrência.

Na plataforma Sentiu Aí, que também é da universidade, ao menos cinco moradores relataram os tremores. Quem sentiu, fala que os movimentos e o barulho foram intensos. “Tremeu tudo, as janelas, os vidros, foi uma explosão. E depois ficou tremendo”, lembra o motorista Valdir de Souza.

A dona de casa Áurea Azevedo Tostes chegou a pensar que o vizinho estava com problemas.

“A gente ouviu um barulho muito forte. Achei que tivesse desabado a casa aqui do lado”, conta.

Na casa da confeiteira Natália Vital chegou a ter um pico de energia depois do segundo tremor, por volta das 22h30. O primeiro aconteceu por volta das 21h, quando a família estava jantando. “Tremeu copo, talher. […] Os animais ficaram muito apavorados a noite toda”, relata.

Sales Oliveira, município da região de Ribeirão Preto (SP)

Tremeu de novo

Essa não é a primeira vez que tremores de terra atingem Sales Oliveira. Em 2019, a cidade sentiu cinco abalos durante uma semana de agosto. Na época, técnicos do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da Universidade de São Paulo (IAG/USP) instalaram sismógrafos para investigar a suspeita de tremores.

Os pesquisadores concluíram, na época, que a perfuração de poços artesianos poderia ser o que desencadeou os tremores. Segundo o coordenador do Meio Ambiente de Sales Oliveira, Isaac Roque, de lá para cá houve a perfuração de quatro poços, mas ainda é cedo para afirmar que haja relação com os abalos.

As estações sismográficas foram desinstaladas da cidade após o estudo e, novamente, os técnicos do IAG/USP foram acionados pela prefeitura para investigar os tremores. De acordo com Roque, eles podem estar ligados à acomodação do solo. “A maioria deles ocorre, justamente, por formas naturais”, afirma.

Especialistas instalam sismógrafos para investigar tremores de terra em Sales Oliveira (SP)

Roque explica que os tempos chuvosos também podem influenciar o fenômeno. “Grande parte desse volume de água ali é absorvido pelo solo e vai descendo até o lençol [freático]. Consequentemente, esse volume tem um peso maior, excessivo. E isso pode alterar as pressões e, eventualmente, o solo se acomoda”, esclarece o coordenador.

Ainda não há registros de rachaduras ou algum outro dano causado pelos tremores. Mas, seja qual for o motivo que tenha levado a terra a balançar e a assustar os moradores, Roque garante que não há motivo para pânico.

“Não é nada assim que as pessoas devam ficar apavoradas, se preocupar com relação à vida delas”, diz. “É uma situação atípica. A gente eventualmente assusta mesmo, porque ninguém está esperando por isso. Mas, fora o susto, sem grandes problemas.”

