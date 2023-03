Moradores se unem para cuidar de praça em São Carlos: ‘muito gratificante’, diz voluntário

Local inaugurado em 2013 ficou abandonado durante 4 anos no Jardim Ricetti. Área ganhou árvores, flores, brinquedos e toda estrutura para os visitantes. Após abandono, moradores se unem para cuidar de praça no Ricetti em São Carlos

Moradores do bairro Jardim Ricetti, em São Carlos (SP), se uniram para cuidar da manutenção de uma praça que estava em estado de abandono. A iniciativa transformou o local em um ponto de lazer para a vizinhança.

Sem manutenção

Inaugurada em 2013 pela prefeitura, a Praça Outubro Rosa é um exemplo de conservação. Depois de 4 anos com problemas de manutenção, os moradores se uniram para cuidar dela.

“Pragas, mato, principalmente pessoas que vinham usar drogas nesse lugar”, disse o voluntário Pedro Luís da Silva.

Voluntário rega plantas e árvores de praça em São Carlos

Vitor Diagonel/EPTV

Verba para limpeza e reforma

Foi quando Silva resolveu agir. Primeiro ele fez uma vaquinha para arrecadar verba para limpeza e reforma. “Nós fizemos tantos desenhos de amarelinha, abecedário, nos bancos para atrair a criança e adolescente e os pais”, afirmou.

Com a ajuda de voluntários, a praça foi revitalizada em 2017, ganhando muitas árvores, flores, brinquedos e toda estrutura para os visitantes. Moradores e comerciantes de outras regiões também resolveram colaborar.

“Quando precisa molhar as plantas eu sou o responsável. Eu venho de manhã e fico 3 horas molhando todas as plantas. Cada um faz sua parte e na parte financeira também, porque é muita coisa”, disse o voluntário Antônio Vieira.

Praça virou exemplo de manutenção em São Carlos após união de moradores

Vitor Diagonel/EPTV

“Para dar esse exemplo para o pessoal aqui de São Carlos e o carinho e o conforto. Para no fim de semana o pessoal trazer os seus cães, ter alguma coisa a mais que é a natureza”, afirmou o voluntário Alceu Martins.

“É uma sensação tão gostosa, de alegria, até emocionante falar desse lugar. Um lugar gostoso para você vir e usar. Muito gratificante para nós que cuidamos desse lugar”, disse Silva emocionado.

A estudante Giuliana Jorge adora dar uma volta com a cachorra todo dia na praça. “Essa praça é maravilhosa. Meu passeio diário. A Luna adora, tem água, ela descansa aqui. Pessoal vem fazer atividade física. Acho que deveria ter mais locais espalhados por ai para a população aproveitar”, ressaltou.

A cachorra Luna, da estudante Giuliana Jorge, se refresca em praça de São Carlos

Vitor Diagonel/EPTV

