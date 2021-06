morandi-e-le-ustioni,-come-sta-oggi.-parla-per-la-prima-volta-la-moglie-anna

Come sta Gianni Morandi dopo l’incidente? La strada per la guarigione è ancora molto lunga. A farlo sapere Anna Dan, la moglie del cantante, in un’intervista concessa al settimanale Di Più Tv. Sono passati tre mesi da quando Morandi ha rischiato di morire in un gigantesco braciere che aveva acceso in giardino per bruciare delle sterpaglie. Un incidente domestico che ha decisamente stravolto la sua vita.

Gianni Morandi si è salvato per miracolo, aggrappandosi ai rovi ardenti mentre la moglie ha prontamente chiamato i soccorsi. Morandi è stato ricoverato per un lungo periodo e ora sta affrontando un intenso percorso di riabilitazione. Come rivelato da Anna Dan alla rivista edita da Cairo Editore ogni giorno si reca in ospedale per fare le medicazioni.

La moglie di Gianni Morandi ha ammesso che non si sa ancora quando il marito potrà considerarsi guarito a tutti gli effetti. Di sicuro il diretto interessato si sta impegnando molto e non ha nessuna intenzione di mollare. Il 76enne vuole tornare al più presto a suonare la chitarra.

Non solo, Anna Dan ha rimarcato che il marito rivuole la normalità e desidera che l’incidente che gli è capitato, così come gli ustioni che sta curando, diventino soltanto uno spiacevole e brutto ricordo. Nonostante tutto Morandi ha trovato il tempo per incidere una canzone con Jovanotti dal titolo L’allegria.

Gianni Morandi ha lasciato per qualche giorno Bologna, dove vive, e si è recato a Milano, in sala di registrazione. Oltre a collaborare con Jovanotti ha provato anche nuove cose e nuovi arrangiamenti. Secondo alcune indiscrezioni raccolte da Di Più Tv Morandi potrebbe partecipare al prossimo Festival di Sanremo.

La storia d’amore tra Gianni Morandi e Anna

Gianni Morandi e Anna Dan si sono sposati in gran segreto nel 2004. Il matrimonio è arrivato tanti anni dopo il primo incontro per una questione burocratica: l’artista ha dovuto attendere il divorzio dalla prima moglie, l’annunciatrice televisiva e attrice Laura Efrikian. Da quest’ultima, Morandi ha avuto due figli: Marianna (ex compagna di Biagio Antonacci) e Marco.