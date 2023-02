Morar em república ou sozinho: o que é melhor para universitários em São Carlos?

Sair da casa dos pais é uma oportunidade única, e se for para outra cidade, ainda mais. São várias decisões envolvidas, entre elas escolher um imóvel

Divulgação: Imobiliária Cardinali

Para os universitários de São Carlos, é possível escolher ambos, a Cardinali pode te ajudar a destravar o seu aluguel sozinho e também pode te ajudar a encontrar alguém para dividir um apê. Entretanto, para calouros, uma delas leva mais vantagem.

Isso acontece porque, essa costuma ser a primeira experiência desses estudantes fora da casa dos pais ou responsáveis. Portanto, a adaptação não é fácil.

É nesse período que o universitário vai desenvolver seus hábitos, preferências e gostos. E se eles não forem compatíveis com seus colegas de casa ou apartamento, surgirão conflitos. Por isso, a sugestão é alugar um imóvel sozinho antes de morar em república

Morar em república ou dividir apartamento, para quem nunca morou assim, nem sempre dá certo.

Mesmo que você conheça suas rotinas e hábitos em casa, não tem como adivinhar como é a pessoa com quem você irá morar. Menos ainda um grupo, no caso de morar em república.

Ao morar sozinho, você tem a garantia e a segurança de seu próprio espaço, com muito mais conforto e tranquilidade para pensar no próximo passo.

Enquanto isso, é possível conhecer seus colegas e se preparar para compartilhar uma moradia.

Outra vantagem é o movimento. Morar em república requer aceitar que, a todo momento, algo estará acontecendo. Cada pessoa tem seu ritmo e suas obrigações, e também descansam em horários diferentes.

Mais do que isso, algumas repúblicas de São Carlos organizam festas e eventos. E se você não quiser participar, não tem jeito – é na sua casa.

Por isso, morando sozinho, você sempre tem tranquilidade. E se quiser agito, sempre tem uma república por perto.

Morar sozinho também evita problemas de não pagamento – alugar um imóvel não é um compromisso simples, embora existam várias facilidades para universitários. Portanto, é melhor morar em um local mais barato e conseguir arcar com as contas sozinho.

Claro, existem alguns pontos em que morar em república pode valer a pena. Por exemplo, você não conhece a cidade onde está morando, e seus colegas sim.

Mas você não estará sozinho nessa. Outros calouros também estarão assim, e você terá sempre a ajuda dos veteranos para conhecer a cidade.

O preço do aluguel também influencia: dividir um espaço é mais barato

Mas São Carlos possui regiões preparadas para estudantes, com preços acessíveis. Aproveite o guia criado pela Cardinali, para conhecer a cidade. Com um pouco de pesquisa, é possível encontrar um imóvel para alugar em São Carlos com qualidade e barato.

Com o tempo, você conhecerá outros universitários parecidos com você. Então, dividir um apartamento, ou até mesmo montar uma república, será muito mais fácil – e divertido.

Enquanto isso, que tal morar sozinho? A Cardinali vai te ajudar a encontrar sua nova casa!

Vittorio Rienzo