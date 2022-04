Morbida torta ananas e cocco, un connubio perfetto per un dolce delizioso. È fondamentale un ingrediente in particolare!

Sta per arrivare il weekend e avete voglia di preparare un dolce senza troppa difficoltà? Questa ricetta fa al caso vostro! Si tratta di una morbida torta dal gusto semplice ma allo stesso tempo inusuale.

Ogni dolce preparato in casa ha bisogno di molta accuratezza e di un ingrediente in particolare da farlo risultare speciale. Nel nostro caso, ciò che non può mancare è la ricotta. L’ avete mai usata nell’impasto delle torte ? Da oggi non potrete più farne a meno perché renderà i vostri dolci morbidi più che mai.

Di seguito vi lascio la ricetta di un bel gran dolce per molte persone.

Ecco gli ingredienti:

6 uova 250 zucchero

100 gr di farina di cocco

300 di farina 00 1

25 gr di burro 250 gr di ricotta

1 bustina lievito pane degli angeli

1 barattolo di ananas

In una ciotola sbattere le uova con lo zucchero; dopo aggiungere il burro precedentemente sciolto, la farina di cocco, la ricotta, la farina e infine il lievito pan degli angeli. Sbattere tutto il composto e, se si nota una maggiore densità, aggiungere un po’ di latte.

Preparare in una teglia rotonda, di circa 30 cm, la carta forno per far sì che il nostro dolce non si attacchi e versare il composto. Adagiare in superficie le fette di ananas precedentemente sgoccioliate. Infornare a 180 gradi per 40 minuti. All’uscita guarnire con una spolverata di farina di cocco.

