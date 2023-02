Morcego albino raro no Brasil é localizado em Piracicaba

Animal insetívoro, recolhido pelo CCZ em casa no Javari 1, é o segundo a ser identificado no país; registro será enviado em forma de artigo para revista científica. Morcego albino é da família Mollossidae, espécie Eumops glaucinus

Considerado raro, um morcego albino foi localizado pela equipe do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), na segunda-feira (30), em Piracicaba (SP). Segundo a prefeitura, é a apenas a segunda ocorrência no Brasil da espécie Eumops glaucinus, da família Mollossidae, em idade adulta.

A identificação e confirmação da raridade do caso foram feitas pelo médico veterinário e coordenador do CCZ, Matheus Santos, e pela bióloga do CCZ, Regina Lex Engel.

Os animais albinos raramente conseguem alcançar a idade adulta, pois podem ser acometidos por queimaduras ou câncer de pele e também são facilmente vistos por predadores devido à coloração branca.

Morcego foi resgatado em casa de Piracicaba pelo CCZ

Conforme explica Santos, na segunda-feira, o Centro de Controle de Zoonoses foi acionado para recolher um morcego de cor branca encontrado no quintal de uma residência no bairro Javari 1. “Fomos até o local e confirmamos o morcego da coloração branca. Recolhemos o animal e o levamos para devida identificação em nosso laboratório do CCZ, liderados pela bióloga Regina”, disse.

A bióloga explica que o animal foi devidamente identificado como albino por meio de chave taxonômica – ramo da biologia que descreve, identifica e nomeia os seres vivos de acordo com os critérios como aspectos morfológicos, genéticos, fisiológicos e reprodutivos – própria para a Ordem Chiroptera.

“Assim foi possível classificá-lo como morcego da família Mollossidae, espécie Eumops glaucinus, mas com a pelagem do corpo totalmente branca, ao invés do padrão cinza chumbo da espécie, além da presença dos olhos vermelhos. Desta forma, pudemos caracterizá-lo como um caso raro de albinismo completo em morcegos, uma condição promovida por mutação genética, onde não há a produção de melanina pelas células do corpo do animal”, explicou Regina.

Morcego Albino ao lado de outro da cor cinza chumbo, tom natural da espécie

O outro morcego albino da espécie Eumops glaucinus de que se tem registro no Brasil foi encontrado em Campinas, em 2000. “Assim, este é o segundo registro de morcego albino dessa espécie no Brasil. O fato, além de ser raro pela ocorrência, é mais raro ainda por se tratar de um animal albino que conseguiu chegar à vida adulta. Tal ocorrência será publicada pelo CCZ em revista científica em breve”, relatou a bióloga.

A espécie

O morcego albino encontrado é insetívoro – se alimenta de insetos – sendo muito comum em centros urbanos, vivendo em frestas de edificações, juntas de dilatação, rufos e sob folhas de palmeiras. A estrutura social é de pequenas colônias com poucos machos que formam haréns com várias fêmeas, geralmente em períodos reprodutivos.

Segundo Regina Lex Engel, existem duas famílias de morcegos verdadeiramente brancos no mundo. Uma é a Phyllostomidae, conhecidos popularmente como Morcego-branco-de-honduras. A outra é a Emballonuridae, conhecida também como morcegos-fantasmas. Apenas esta segunda espécie ocorre no Brasil, mais especificamente na floresta Amazônica, em alguns estados da região norte, e na mata atlântica, nos estados da Bahia e Espírito Santo.

