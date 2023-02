‘mordida’-dos-impostos-sobre-itens-de-carnaval-chega-a-80%,-mostra-levantamento

Peso dos impostos sobre passagens aéreas passou de 9,25% em 2019 para 22,3% este ano. Bloco de carnaval desfila pelas ruas de Santa Teresa, no Rio de Janeiro

O fisco não descansa nem no carnaval. Do confete à fantasia, da água à cervejinha, todos os principais produtos consumidos no carnaval embutem uma bela fatia de impostos.

Segundo levantamento da Associação Comercial de São Paulo (ACSP), responsável pelo impostômetro, a ‘mordida’ chega a 81,9%, no caso da cachaça. O peso dos impostos é um pouco (mas não muito) menor sobre a caipirinha (76,7%) e o chope (62,2%).

O folião que quiser celebrar usando adereços também vai contribuir com os cofres do governo. No colar havaiano, os impostos chegam a 46%, e na máscara de plástico, a 43,9%.

Quem for viajar não escapa da facada. Segundo o levantamento, a tributação passou de 9,25%, em 2019, para 22,3% este ano. O encarecimento do combustível de aviação, segundo o economista da ACSP, Marcel Solimeo, é o principal fator da elevação.

Veja abaixo a tributação incidente sobre os principais produtos do carnaval:

