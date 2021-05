moreno-dal-successo-di-amici-all’oblio:-ecco-che-fine-ha-fatto

Moreno è un rapper che ha partecipato a una passata edizione di Amici acquistando così notorietà. Dopo il talent e qualche altra apparizione però è sparito, ecco cosa fa.

Moreno Donadoni è stato uno dei volti noti del talent show di Maria De Filippi, a cui ha partecipato diversi anni fa conquistando tutti.

Proveniente da Genova fin da ragazzino si è appassionato alla musica rap, formando la sua prima band gli Ultimi AED. Grazie al suo grande talento ha vinto un contest avendo così la possibilità di fare il suo primo concerto a Milano. Era avviato a una promettente carriera, ma che cosa è successo? Cosa starà facendo?

La vittoria ad Amici: Moreno Donadoni fa scintille

Come dicevamo ancor prima di arrivare ad Amici aveva già partecipato a diverse manifestazioni canore piazzandosi anche piuttosto bene ed era determinato a seguire un percorso nel mondo dello spettacolo e a sfondare. Con quest’animo è entrato nel programma di Maria De Filippi diventando il primo rapper a far parte dello show. Al timone della sua squadra c’era Emma Marrone. Nel corso di Amici si era distinto duettando con Fabri Fibra, Fedez, la Marrone e tanti altri.

Mentre si trovava lì ha firmato con la Universal che ha poi prodotto il suo primo album: Stecca, vincendo due dischi di platino, uno per l’EP e l’altro per il singolo estratto Che confusione. Il rapper ha trionfato nel prrogramma collocandosi al primo posto e vincendo anche il premio della critica. L’anno dopo è tornato come direttore artistico della squadra bianca. Nel frattempo il suo secondo album: Incredibile, è diventato disco d’oro. E ora?

La lenta scomparsa

Moreno, nel 2015 ha partecipato anche al Festival di Sanremo con Oggi ti parlo così. Solo qualche anno fa, nel 2017 per la precisione, è diventato naufrago per l’Isola dei Famosi, lottando per 10 puntate nell’edizione vinta da Raz Degan. Questa è stata la sua ultima apparizione pubblica di un certo rilievo. Poi ci sono state altre sporadiche apparizioni o collaborazioni non sempre in linea con la sua vocazione canora.

L’anno successivo ha collaborato con NH Effe e Jack Out per il singolo Oh mamma mia e pareva che dovesse uscire un nuovo album, ma così non è stato. Nel frattempo era diventato opinionista ed esperto per SportItalia, cosa di cui aveva parlato in un’intervista a Vero. Poi di nuovo silenzio finché nel 2020 si è esibito al concerto di Natale in Vaticano trasmesso su Canale 5. Che stia pensando a un grande ritorno musicale? A un nuovo album?

