morgan-distrugge-ballando-con-le-stelle-“il-litigio?-tutto-finto,-ecco-chi-l’ha-organizzato-e-chi-raccomanda-selvaggia”

Morgan continua a parlare della lite con Selvaggia Lucarelli ma adesso, oltre ad aver querelato la giornalista con cui in passato ha avuto anche una storia d’amore, ha aggiunto commenti negativi anche contro Ballando con le Stelle. E’ stato il talent show la sede della discussione che sta facendo parlare gli italiani ormai da giorni e che è degenerata anche al di fuori del famoso studio. L’artista sta partecipando allo show in qualità di concorrente e sin dalla prima puntata ha sorpreso tutti con il suo impegno e anche la sua bravura nella danza. Puntata dopo puntata, oltre al ballo è uscita fuori anche la sua creatività che gli ha permesso di conquistare il pubblico e migliorare l’immagine negativo che ha dato di se negli ultimi anni.

Ma allo stesso tempo Selvaggia Lucarelli non ha mai perso occasione per criticarlo. Il comportamento della giurata ha quindi portato a un litigio e alla profonda rabbia di Morgan che ha deciso di querelarla. “Risponderà davanti a un giudice. Avrei dovuto farlo già prima. Lei non solo ha pubblicato una mia conversazione privata, conversazione di un personaggio pubblico, ma ha poi aggiunto anche il commento denigratorio”. Morgan non è d’accordo con la presenza della giornalista a Ballando con le Stelle. A suo parere la donna non è in grado di comprendere il lavoro che viene portato in scena e i suoi commenti sono dettati da un giudizio personale e poco esperto.

“Tutto quello che è successo l’altra sera è pietoso perché significa trascurare l’oggetto della questione, quindi un numero d’arte fatto di musica, ballo, immagini, coreografie, interazioni con il pubblico, il racconto e il legame di scambio tra danza e musica, un lavoro fatto di grande passione e dedizione che è stato ridotto e tralasciato a causa dell’incompetenza di chi è posto la senza conoscere nessun tipo di aspetto di tutto quello che è stato fatto”. Sicuramente, la giuria di Ballando con le Stelle non è composta da esperti di danza. L’unica in grado di capirne davvero qualcosa è Carolyn Smith, che ha fatto del ballo il suo lavoro e la sua vita. Ma non si tratta esclusivamente del ballo.

Ballando con le Stelle è uno show del sabato sera della Rai, uno show che richiede movimento e anche la sua piccola dose di trash. E’ quello che sicuramente cerca la padrona di casa, Milly Carlucci, quando sceglie di inserire nel cast elementi disturbanti come Morgan. Ed è proprio di questo che l’artista accusa la trasmissione. “Lo so che sono funzionale all’economia del programma. Il programma ha bisogno di me ed è per questo che chiedo che si rispettino le regole della civiltà. Il programma non può pensare di avermi e trattarmi così. Selvaggia Lucarelli è lì perché qualcuno ce l’ha messa e se lei non è in grado di capire che non ci azzecca, qualcun altro lo è” ha sbottato il cantante.

Morgan ha deciso di non cedere più alle provocazioni di Selvaggia Lucarelli e di non prestarsi a quelle che, secondo lui, sono delle dinamiche volute dalla produzione di Ballando con le Stelle solo per fare più audience. E se questo era lo scopo ci sono riusciti perché questo litigio ha avuto un’incredibile risonanza mediatica. “La devono smettere adesso. Se hanno davvero bisogno di me, il programma fa il piacere di darmi il rispetto che è dovuto. Se sono un valore aggiunto, il programma non può prendermi in giro. Se gli serve la lite, non darò più soddisfazione. Oltre questo, non ho intenzione di spingere”. Intanto, Milly Carlucci ha già detto che sarebbero tornati sulla questione sabato prossimo, per cercare di riappacificare i due animi indomiti.

Per restare sempre aggiornato su news, ricette e tanto altro continua a seguirci sui nostri profili Su Facebook anche su INSTAGRAM

L’articolo Morgan distrugge Ballando con le Stelle “Il litigio? tutto finto, Ecco chi l’ha organizzato e chi raccomanda Selvaggia” proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.