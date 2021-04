“morgan-e-asia-argento-tornano-insieme”,-la-dichiarazione-d’amore-su-clubhouse

Quella tra Morgan e Asia Argento è una delle storie d’amore più chiacchierate e tormentate di sempre. I due artisti sono stati spesso al centro delle cronache rosa, anche dopo anni dalla fine del loro matrimonio, dal quale è nata la figlia Anna Lou. In quella che poteva sembrare una tranquilla domenica sera, il musicista e l’attrice hanno intrattenuto il pubblico di Clubhouse, l’app per Iphone che ha fatto scalpore gli scorsi mesi e, nella loro stanza “The Royal Couple” hanno dichiarato, tra un ricordo e l’altro, di voler tornare insieme come riportato da Gianmarco Aimi su mowmag.

Il perché della loro separazione

Nonostante tra loro, soprattutto negli ultimi tempi dopo la crisi attraversata da Morgan, il rapporto sembrava essersi incrinato, e non avevano esitato a parlare l’uno dell’altro anche in tv, nell’animata e nostalgica conversazione che i due hanno avuto sulla nota app, hanno rievocato i tempi in cui stavano insieme e andavano alla scoperta del mondo. Tanto che la prima a riprendere le redini del passato è Asia Argento che chiede al suo ex: “Perché ci siamo lasciati?”. La risposta del cantante non tarda ad arrivare: “Perché tu, perché io, perché gli altri. Eravamo immaturi. Era un amore violento, fragile, disperato. Il nostro amore era cattivo come il tempo: vero, bello, felice. Tremava come un bambino al buio. Era un uomo tranquillo nel cuore della notte. Faceva paura a tutti. Era spiato e noi lo spiavamo”.

La proposta di tornare insieme

La nostalgia ha preso letteralmente il sopravvento, tanto che la regista ha colto la palla al balzo: “Ti adoro Marco, dobbiamo rimetterci insieme. Facciamo questa cosa pazza”. Neanche il tempo di dirlo che lui, immediatamente, accetta la proposta: “Quando? In autunno no, cadono le foglie e io muoio. E poi in autunno i violini singhiozzano”. Si pensa, quindi, a rimandare il ritorno insieme in primavera, su proposta dell’attrice, colta con entusiasmo da Morgan: “Sì, fammi questo regalo. A primavera vedo sempre gli altri felici e io sono malinconico”.

I ricordi del loro amore

Ebbene, i due sembra abbiano sancito un ritorno che, però, non è detto che possa realmente verificarsi. Nonostante tra loro ci sia ancora un affiatamento innegabile, come dimostrano le loro risate, gli aneddoti raccontati e presi dal passato: “Ci amavamo moltissimo. E io godevo quando ti vedevo suonare in tour con i Bluvertigo” ha rivelato Asia Argento al padre di sua figlia che ha ricordato quando, invece, lui accompagnava la sua compagna sul set.