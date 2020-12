morgan-escluso-da-sanremo-2021-sbotta-contro-amadeus:-“mi-hanno-impedito-di-fare-il-tampone”

“Mi hanno impedito di fare il tampone. Così possono non farmi entrare, facendo finta di aver ragione”. Così Morgan, su Instagram, risponde alla decisione della Rai di escluderlo dalla Giuria Televisiva di Sanremo Giovani. In seguito alla comunicazione della Rai, nel pomeriggio, dell’esclusione di Morgan dalla giuria di Sanremo Giovani con un comunicato, l’artista ha reagito con veemenza pubblicando sui social alcuni messaggi inviati ad Amadeus con pesanti accuse.

Solo una manciata di minuti prima, Morgan aveva postato un altro messaggio, sotto forma di componimento poetico. “Sono qui in quel di Sanremo, dove giunto per lavoro e non certo per vacanza, mi accingo ad onorare il ruolo per cui mi si è voluto, il giurato dei cantanti su Rai1 nazionale. Ma qualcuno ha sparso voce che non mi si vuole nemmeno far entrare”.

“‘Addirittura?’ vo a pensare! Chissà mai per qual motivo. Forse è che avran paura che li possa smascherare della loro dittatura ben poco musicale?? Non sia mai, non son volgare ma una cosa posso fare: se qualcuno di voi altri che si trova nei paraggi avesse voglia di filmare quel momento in cui può darsi mi si vieti di entrare nonostante mi si ingaggi allora me lo dica in fretta che io lo farei venire già da questa cameretta e facciam vedere a tutti che succede ma in diretta. Così allora apertamente si vedrà senza problema e ciascun giudicherà chi è la persona corretta e quali sono i farabutti”.

