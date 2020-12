“morgan-fuori-da-sanremo-2021”,-l’esclusione-per-‘scelta-artistica’

Morgan fuori da Sanremo 2021. La notizia è di oggi, di Rolling Stone Italia, e gira sui giornali e rimbalza sui social. Il Festival senza Morgan, ovvero Marco Castoldi, ex leader dei Bluvertigo, giurato di talent show, one man show, showman in generale. Sarebbe stato escluso, a quanto pare, dalla kermesse che sarà di nuovo condotta e guidata da Amadeus. E questo nonostante quest’anno ci saranno 26 concorrenti in gara, due in più dell’anno scorso. Possibile che il siparietto dell’anno scorso con Bugo, partner del Festival, che abbandona il palco dopo che lo stesso Morgan aveva cambiato il testo della canzone per insultarlo abbia influito?

Chi può dirlo. E chi può negare la notizia: lo stesso Morgan ha condiviso la notizia sui suoi profili social. Verità o fake news, si capirà soltanto giovedì 17 dicembre, alla presentazione in conferenza stampa della 71esima edizione del Festival. In programma dal 2 al 6 marzo. La sede sarà comunque l’Ariston. La Rai vorrebbe portare anche il pubblico, nonostante l’emergenza coronavirus.

“Le voci di corridoio riferiscono che la comunicazione sull’esclusione dalla kermesse sia già stata recapitata all’ex leader dei Bluvertigo, che chiaramente non l’avrebbe presa bene”, si legge su Rolling Stone Italia. Il motivo? “Scelta artistica”, scrive sempre la rivista online.



Morgan aveva comunque partecipato ad AmaSanremo, le cinque puntate di selezione dei concorrenti di Sanremo Giovani. Da giurato naturalmente. La rivista esprime poi una posizione netta: “In attesa di conferme e di ascoltare la canzone non accettata, vogliamo dire ad Amadeus una cosa netta in modo meridiano: artisticamente uno come Morgan in Italia non è contestabile. Se si vuole un Festival ‘rilevante’ dal punto di vista artistico non esiste l’esclusione di uno degli artisti più eclettici del nostro panorama. Fine della storia”.

L’esibizione di Morgan con Bugo – quella del litigio, una delle più divertenti e grottesche della storia del Festival, costata alla coppia l’eliminazione e diventata subito virale – è stata uno dei video più visti dell’anno con 17 milioni di visualizzazioni su Youtube. E il pezzo, Sincero, nonostante l’eliminazione, non era mica male.

