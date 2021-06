morgan,-l’ex-si-sfoga-sul-cantante.-nel-mirino-anche-barbara-d’urso

Morgan è di nuovo al centro del mirino, questa volta torna a parlare di lui la sua ex Jessica Mazzoli. La donna è pentita, di cosa?

Morgan da anni ruba la scena in televisione, con le sue storie e alcuni retroscena della sua vita professionale e sentimentale. Per anni è stato innamorato di Asia Argento, i due hanno dato alla luce una figlia ma le cose poi sono andate scemando, fino ad arrivare alla separazione.

Poi Jessica Mazzoli, anche lei ormai un’ex. Tra loro i rapporti non sono finiti nel migliore dei modi e la donna ha rivelato alcuni particolari da lasciare senza parole.

Morgan: l’ex è pentita delle sue scelte

Morgan ha una figlia anche con Jessica Mazzoli, si chiama Lara. La donna più volte ha ribadito di essersi pentita di aver fatto delle scelte sbagliate.

Ha parlato poi facendo riferimento a quanto aveva dichiarato da Barbara D’Urso in una delle puntate di Pomeriggio 5 dove ha rivelato che

Tantissime interviste io le rinnego, soprattutto le prime da Barbara perché ero giovane, inconsapevole, incosciente, ingenua ed emotivamente presa dalla situazione di Morgan. Non avevo una buona proprietà di linguaggio anche dopo un anno che ero chiusa in casa a causa di un uomo che fa quello che fa.

La donna ha accusato di recenti il suo ex, ha spiegato che

Morgan mi chiede foto osé in cambio dei soldi, ho ceduto perché se non lo avessi fatto non mi avrebbe mandato i soldi del mantenimento.

A quanto pare Lara non vede suo padre da molto tempo e secondo la versione di Jessica è Morgan che non ne vuole sapere. Non ci sono altri dettagli sulla loro relazione passata e del presente, ma la televisione e il gossip ancora una volta non perde occasione di parlare del grande artista. La vita di Morgan finisce nel diventare sempre uno degli argomenti più discussi.