morgan-lucarelli-lite,-morgan-durissimo-con-milly-carlucci:-“tu-hai-il-dovere-di-…”

Morgan ha litigato in modo molto acceso con Selvaggia Lucarelli perché non ha accettato il suo giudizio dopo l’esibizione a Ballando con le stelle di sabato sera e le ha detto di non essere in grado di giudicare.

Poi la discussione è continuata anche fuori perché Morgan ha scritto in chat privata alla Lucarelli spiegandole di non avercerla con lei e di volerla incontrare per chiarirsi ma la Lucarelli ha pubblicato quella chat privata e Morgan, fuori di sé, l’ha denunciata. Poi Morgan ha deciso di parlare con Milly Carlucci. Vediamo cosa le ha detto.

Morgan chiede alla Carlucci di mandare via Selvaggia Lucarelli da Ballando con le stelle perché incapace

Morgan, se sulle prime ha provato a fare pace in privato con la Lucarelli nonostante le parole grosse volate sia in trasmissione a Ballando sia fuori poi, quando la Lucarelli ha pubblicato la chat privata l’ha denunciata ma non si è fermato qui, infatti, ha anche chiesto alla Carlucci di mandare via dal programma la Lucarelli.

Morgan, ha rilasciato un’intervista a Fanpage e ha detto così: “Milly Carlucci, responsabile e capo progetto di questo spettacolo, secondo me ha il dovere di redarguire questo comportamento che ha svilito non soltanto il mio lavoro, ma anche il suo. Perché Milly è molto attenta, molto vicina a tutto, lei vede anche se c’è un bottone fuori posto. E allora, pensare che c’è una hater, una bullista che distrugge solo per vanità e per odio, è una cosa impossibile”.

Poi, Morgan ha anche detto: “Ho anche scritto a Milly Carlucci, le ho detto ‘perché ti ostini’. Selvaggia ha dimostrato di non essere all’altezza del ruolo e c’è un sacco di gente che è capace di fare quello. Non c’è bisogno di ostinarsi”.

Al momento Morgan sta continuando a provare i balletti del prossimo sabato sera quando si esibirà sulle note del famoso musical “Singin’in the rain”.

Poi Marco Castoldi ha detto cosa pensa di Alessandra Tripoli, la sua insegnante di ballo con la quale va molto daccordo eper la quale ha avuto bellissime parole: “Mi dispiace perché rovinare il lavoro fatto con una persona come lei, è davvero un peccato. Abbiamo rischiato l’eliminazione a causa di questa scenata, se fosse successo non me lo sarei mai perdonato”.

Vedremo cosa accadrà nella prossima puntata dove certamente i riflettori saranno tutti puntati sulla Lucarelli e su Morgan.