Morre aos 94 anos monsenhor Jorge, padre da Paróquia Imaculada Conceição de Piracicaba

O velório será na matriz da Imaculada Conceição, a partir de 12h. Morre aos 94 anos padre Jorge, de Piracicaba

Divulgação/Diocese de Piracicaba

Morreu na madrugada desta sexta-feira (24), o padre da Paróquia Imaculada Conceição de Piracicaba (SP), monsenhor Jorge. Ele tinha 94 anos.

Jorge Simão Miguel era um dos padres mais antigos da Diocese de Piracicaba. Ele nasceu em Capivari, em 7 de maio de 1928, filho de Simão Miguel e Adélia Miguel, e foi batizado no dia 15 de novembro na Matriz de São João Batista. Também nessa igreja recebeu a Primeira Eucaristia, foi crismado e foi coroinha por seis anos.

Em 1943, ingressou no Seminário Diocesano de Campinas, onde fez os primeiros estudos da formação sacerdotal. Em 1949 transferiu-se para o Seminário Central do Ipiranga, em São Paulo, onde cursou Filosofia e Teologia.

Foi ordenado diácono em 20 de fevereiro de 1955 por Dom Antônio Siqueira, em São Paulo. Ainda em 1955, foi ordenado sacerdote por Dom Ernesto de Paula, primeiro bispo diocesano de Piracicaba, na Catedral de Santo Antônio.

Em janeiro de 1960, foi nomeado pároco por Dom Ernesto, ofício que exerceu por mais de 46 anos. Entre as grandes realizações, destaca-se a construção da nova igreja matriz. A cerimônia de lançamento da primeira pedra foi em 1964 e a inauguração do novo templo em 1972.

Encerrou seu ofício de pároco no dia 26 de fevereiro de 2006, mas continuou trabalhando na paróquia como pároco emérito e vigário-paroquial.

Em nota, a Diocese de Piracicaba lamentou a morte do padre. “Com profundo pesar, a Diocese de Piracicaba comunica o falecimento do monsenhor Jorge Simão Miguel, conhecido carinhosamente também como padre Jorge.”

Velório

O velório será na matriz da Imaculada Conceição a partir das 12h desta sexta. Haverá uma primeira missa de corpo presente celebrada pelo padre Inácio às 14h. O velório continuará até por volta das 17h, quando o corpo será transferido temporariamente para uma capela lateral da Paróquia Imaculada Conceição, onde permanecerá para visitação apenas de padres e agentes de pastoral.

Às 21h, o velório aberto ao público será retomado na nave principal da paróquia e seguirá até as 7h de sábado (25), quando ocorrerá a segunda missa de corpo presente, esta presidida pelo bispo diocesano Dom Devair Araújo da Fonseca.

Após a celebração, o corpo será levado ao Cemitério Parque da Ressurreição para o sepultamento após as 8h.

Luto oficial

A Prefeitura de Piracicaba decretou luto oficial de três dias no município. O prefeito Luciano Almeida (sem partido) lamentou a morte do monsenhor.

“Piracicaba acordou mais triste hoje com a morte do monsenhor Jorge, uma das pessoas mais carismáticas dessa cidade. Um corintiano fanático, que dizia uma das frases mais bonitas que já ouvi: vão multiplicando que eu vou batizando. Era muito amoroso, simpático, uma pessoa muito querida que nos deixa aqui. Mas o seu legado permanece: uma pessoa do bem, que sempre quis o melhor pela nossa cidade. Que vá em paz e que seja tão feliz no céu quanto era em nossa cidade.”

VÍDEOS: Tudo sobre Piracicaba e região

Veja mais notícias da região no g1 Piracicaba

pappa2200