morre,-aos-97-anos,-vaqueiro-mais-velho-de-sergipe

Morreu nesta terça-feira (7), aos 97 anos, no Povoado Quichaba, no município de Nossa Senhora da Glória (SE), o vaqueiro mais velho de Sergipe, José Filinho de Freitas, conhecido como Seu Fiinho. O presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lamentou a morte em suas redes sociais.

“Recebi com tristeza a notícia da morte do vaqueiro Seu Finho, conhecido como o mais velho vaqueiro de Sergipe. Nos encontramos durante a caravana que fiz no Nordeste em 2017. Meu abraço e carinho aos familiares e amigos”, escreveu o presidente.

De acordo com a Secretaria de Agricultura de Nossa Senhora da Glória, o vaqueiro faleceu em casa, de causas naturais.

José Filinho de Freitas nasceu em 19 de março de 1925, em Nossa Senhora das Dores. Conhecido pela pega de boi e montou a cavalo até 2019, quando começou a apresentar problemas de saúde em virtude da idade.

O corpo será velado, em casa, ainda nesta terça. O sepultamento está previsto para essa quarta-feira (8), às 8h, no cemitério municipal. Homenagens da Associação de Vaqueiros de Nossa Senhora da Glória Raid da Amizade, da qual ele fazia parte, estão programadas para a despedida.

