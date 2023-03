Morre apenado hospitalizado após incêndio em núcleo do sistema prisional em Porto Alegre

Fogo atingiu Núcleo de Gestão Estratégica do Sistema Prisional (Nugesp) em 19 de janeiro. Maximiliano Beal Antunes teve 40% do corpo queimado e morreu na terça-feira (7) após 35 dias hospitalizado. Fachada da Nugesp em Porto Alegre

Morreu, na noite de terça-feira (7), Maximiliano Beal Antunes, que estava internado há cerca de 35 dias no Hospital Vila Nova, em Porto Alegre, após ter sofrido queimaduras durante um incêndio no Núcleo de Gestão Estratégica do Sistema Prisional (Nugesp). Ele estava preso no local e respondia por tentativa de homicídio.

Em nota, a Susepe e a Secretaria de Sistemas Penal e Socioeducativo disseram que “se solidarizam e se colocam à disposição para a prestação de auxílio aos familiares da vítima”.

Já o advogado da família, André de Oliveira Carús, diz que, “desde o ocorrido, não houve nenhuma informação ou apuração concreta da Susepe e do Estado do Rio Grande do Sul”.

“Maximiliano morreu sem ter a oportunidade de se defender daquilo que era acusado. Estava sob a tutela do Estado no Nugesp e lá sofreu lesões irreversíveis com o incêndio que até o momento não foram divulgadas as causas”, afirma Carús.

O incêndio aconteceu dia 19 de janeiro. A Susepe abriu um processo administrativo disciplinar, no dia 24 de janeiro, para apurar as causas, procedimento que ainda não foi concluído.

“Contudo, a apuração preliminar aponta que o fogo não teve relação com a estrutura do Nugesp, mas, sim, foi ocasionado pelos apenados que ocupavam a cela”, diz a Susepe.

Antunes teve mais de 40% do corpo queimado, recebeu atendimento no Hospital de Pronto Socorro e, em 24 de fevereiro, foi transferido para o Hospital Vila Nova. Na segunda-feira (6), saiu da Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) e morreu dois dias depois.

Segundo a Susepe, quando o incêndio aconteceu, Antunes estava no Nugesp há 10 dias. Ele havia sido preso por ser suspeito de tentativa de homicídio durante uma troca de tiros em confronto com a Brigada Militar (BM) que aconteceu em 10 de janeiro, no bairro Restinga, em Porto Alegre. A ação penal já havia sido instaurada e é julgada pelo 1º Juízo da 3ª Vara do Júri da Comarca de Porto Alegre.

