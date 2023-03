Morre criança ferida após casa pegar fogo em fevereiro em Campos, no RJ

Incêndio aconteceu na madruga de 4 de fevereiro no bairro Jardim Carioca. Naquele dia, duas idosas e uma outra criança, de 4 anos, morreram. Duas idosas e uma criança morrem após casa onde moravam pegar fogo em Campos em fevereiro

Millena Soares/g1

Morreu na manhã desta segunda-feira (13) um menino de 8 anos que ficou ferido depois que a casa onde ele morava pegou fogo no bairro Jardim Carioca, em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense.

O incêndio aconteceu há pouco mais de um mês, na madrugada de 4 de fevereiro.

No dia do incêndio, uma outra criança, de 4 anos, e duas idosas morreram. Duas crianças ficaram gravemente feridas.

A morte do menino nesta segunda foi confirmada pela assessoria do hospital.

Um outro menino, de 10 anos, que também foi levado para a unidade depois do incêndio, foi atendido e liberado.

Vittorio Ferla