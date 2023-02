Morre dona Valcer, mãe da presidente da ‘Banda do Vai Quem Quer’ em RO

Dona Valcer completaria 64 anos em março e faleceu em decorrência de um câncer, em Porto Velho. Valcer Andrade faria 64 anos no próximo mês de março

Morreu na tarde desta sexta-feira (3), aos 63 anos, Dona Valcer Andrade. Ela era mãe da presidente da Banda do Vai Quem Quer, de Porto Velho.

Segundo comunicado divulgado pela banda carnavalesca, Valcer completaria 64 anos no próximo dia 4 de março e faleceu em decorrência de um câncer.

Dona Valcer, como se tornou conhecida, era funcionária aposentada da Assembleia Legislativa de Rondônia e deixa filhos e netos.

Em nota, a Banda do Vai Quem Quer prestou solidariedade para a presidente Siça Andrade e sua família.

“A família Banda do Vai Quem Quer presta os mais sinceros sentimentos. Que, neste momento, a fé e a solidariedade sejam fontes de consolo!”, diz a nota.

Dona Valcer, à esquerda, junto da família na Banda do Vai Quem Quer, em 2018

O corpo de Valcer Andrade será velado a partir de 23h desta sexta-feira na funerária Dom Bosco, região central da capital.

A família informou ainda que às 10h, de sábado (4), vai ser celebrada uma missa de corpo presente.

pappa2200