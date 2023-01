Morre égua resgatada em situação de maus-tratos em São Joaquim da Barra, SP; polícia investiga o caso

Animal tinha entre 15 e 18 anos e sofria de anemia severa, diz veterinário. Outra égua resgatada se recupera na cidade. Égua é resgatada em situação de maus-tratos em São Joaquim da Barra, SP

Reprodução/EPTV

A égua resgatada em situação de maus-tratos em área verde de São Joaquim da Barra (SP) morreu na noite de segunda-feira (23).

O animal tinha entre 15 e 18 anos, estava com carrapatos e sofria de anemia severa, de acordo com o veterinário Francisco Catalano, responsável pelo resgate. O bicho estava internado em uma faculdade particular de Ituverava (SP).

“Iniciamos um tratamento, no entanto, pela gravidade do caso e pela caquexia [magreza crítica], ela acabou vindo ao óbito ontem, por volta das 23h”, afirma o veterinário.

Outro abandono

Além desse animal, outra égua também foi resgatada na última segunda por membros de uma Organização não governamental (ONG) na mesma área. Segundo Alessandra Jabur, que faz parte da ONG, o bicho está internado em São Joaquim da Barra.

“A outra, que nós resgatamos também, está aqui, conseguimos um local. Está debilitada, mas não tanto como a que nós levamos para Ituverava”, conta.

Os resgates

As éguas foram resgatadas na tarde de segunda-feira por voluntários, veterinários, bombeiros e funcionários da Prefeitura de São Joaquim da Barra.

O animal com quadro menos grave foi internado na cidade, enquanto a égua que viria a morrer foi levada ao hospital em Ituverava.

O caso foi apresentado à Polícia Civil, que trabalha com a hipótese de que os animais foram abandonados pelos donos. A investigação busca saber, agora, quem cometeu o abandono.

A punição para o crime de maus-tratos prevê pagamento de multa e prisão.

Delegacia da Polícia Civil em São Joaquim da Barra, SP

Sergio Oliveira/EPTV

Veja mais notícias do g1 Ribeirão Preto e Franca

VÍDEOS: Tudo sobre Ribeirão Preto, Franca e região

Mata