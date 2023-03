Morre ex-prefeito de Mogi Guaçu Hélio Miachon Bueno aos 78 anos

Ele esteve à frente do Executivo por três mandatos e foi o primeiro a ser reeleito, diz prefeitura. Sede da Prefeitura de Mogi Guaçu

Prefeitura de Mogi Guaçu

O ex-prefeito de Mogi Guaçu Hélio Miachon Bueno morreu aos 78 anos, nesta sexta-feira (10), após sofrer um infarto, segundo a prefeitura. Ele estava em casa, uma fazenda em Estiva Gerbi (SP).

A administração informou que Bueno esteve à frente do Executivo por três mandatos e foi o primeiro a ser reeleito. As gestões foram: 1993-1996, 2001-2004 e 2005-2008.

O velório do ex-prefeito deve começar às 22h no Cemitério Praça da Bíblia e o sepultamento será neste sábado. O horário não foi confirmado.

