Morre homem agredido com soco no rosto durante assalto em Ribeirão Preto, SP

Caso aconteceu na madrugada do dia 17 de fevereiro no Jamil Seme Cury. Velório e sepultamento estão marcados para a tarde deste domingo (26). Homem leva soco durante assalto e desmaia em Ribeirão Preto, SP

O homem agredido com um soco no rosto durante um assalto em Ribeirão Preto (SP) morreu após uma semana internado.

Rubens Matias de Faria tinha 54 anos e teve o carro levado por bandidos na madrugada de sexta-feira (17) no bairro Jamil Seme Cury.

O corpo dele vai ser velado no Velório da Paz e sepultado na tarde deste domingo (26) no Cemitério Bom Pastor.

Câmeras flagram agressão

Câmeras de segurança da rua registraram a ação dos bandidos. Pelas imagens é possível ver o momento em que a vítima chega em casa com o carro.

Na sequência, ela é abordada pelos suspeitos. Um dos homens assume a direção do automóvel e foge.

Instantes depois, a vítima tenta ir atrás dos outros criminosos, mas leva o soco e cai no chão.

O homem foi levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Oeste e, em seguida, encaminhado à Unidade de Emergência do Hospital das Clínicas (HC-UE).

Crimonosos golpeiam vítima de assalto em Ribeirão Preto (SP)

Circuito de Segurança

Veja mais notícias da região no g1 Ribeirão Preto e Franca

VÍDEOS: Tudo sobre a região

valipomponi