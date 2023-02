Morre homem que teve 45% do corpo queimado após incêndio em casa na zona oeste de Ribeirão Preto, SP

Incidente ocorreu no dia 27 de janeiro. Suspeita da Polícia Civil é que ele tenha ateado fogo durante desentendimento com a esposa, que teve ferimentos leves. Rua no bairro Ribeirão Verde onde discussão de casal terminou com princípio de incêndio em Ribeirão Preto

Um homem de 48 anos suspeito de ter ateado fogo dentro de uma casa em Ribeirão Preto (SP) durante uma discussão com a esposa morreu na noite de quarta-feira (1º).

Segundo o boletim de ocorrência, ele tinha sido hospitalizado com 45% do corpo queimado.

O incêndio aconteceu na madrugada de sexta-feira (27), por volta das 4h. O imóvel fica na Rua Vitório Paschoalin, no bairro Ribeirão Verde. Vizinhos disseram que o fogo começou na cozinha, mas não se alastrou para o restante do imóvel com a chegada do Corpo de Bombeiros.

Segundo a Polícia Civil, a suspeita é que o homem, que tinha problemas psicológicos e fazia acompanhamento, teria se irritado enquanto discutia com a mulher, de 43 anos.

Os dois foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para a unidade de emergência do Hospital das Clínicas (HC-UE). A EPTV, afiliada da TV Globo, apurou que mulher teve ferimentos leves nos braços e nas pernas.

