Morre motorista de ônibus envolvido em acidente que matou jovem em São Carlos

Paulo Roberto Marques Vieira Filho, de 52 anos, estava internado na Santa Casa. Ele foi socorrido em estado grave após ficar preso às ferragens. Ônibus colide contra comércio e mata jovem em São Carlos

Nilson Porcel/EPTV

Morreu na madrugada desta sexta-feira (31) em São Carlos (SP) o motorista de ônibus Paulo Roberto Marques Vieira Filho, de 52 anos. Ele estava internado na Santa Casa após um acidente na noite de quarta-feira (29) que deixou um jovem de 19 anos morto.

A informação do óbito foi divulgada nesta manhã pelo departamento jurídico da Viação Paraty, empresa onde Filho trabalhava.

Motorista que teve mal súbito e atropelou jovem no Cidade Aracy morre em São Carlos

O motorista foi socorrido em estado grave depois de ficar preso às ferragens. A suspeita é que ele tenha sofrido um mal súbito.

Uma passageira de 25 anos que estava no ônibus desgovernado disse à Polícia Civil ter percebido que o motorista havia desmaiado e que tentou acordá-lo.

Ainda não há informações sobre o horário do velório e enterro. Já o corpo de Noanderson Alencar Silva, atingido pelo ônibus no bairro Cidade Aracy 2, será enterrado na Bahia. O jovem era natural de Jacobina, cidade que fica a 341 km da capital Salvador.

O acidente

Corpo de jovem morto atingido por ônibus em São Carlos vai ser enterrado na Bahia

Reprodução/EPTV

O acidente aconteceu na noite de quarta-feira no cruzamento das ruas Elizeu Afonso dos Santos com Luiz Ollay. O jovem morreu no local.

O motorista do coletivo foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao hospital.

O ônibus envolvido no acidente é da Viação Paraty. O g1 não teve acesso ao trajeto que o coletivo fazia na noite da quarta-feira.

Em nota enviada nesta quinta-feira (30), a Viação Paraty Ltda informou que lamenta o acidente e que está prestando toda assistência aos familiares.

“A empresa permanece à disposição das autoridades para colaborar com as investigações e apuração dos fatos”, diz a nota.

