Morre o artista plástico Paulo Camargo em Ribeirão Preto, SP

Natural de Anhembi (SP), Paulo tinha 78 anos e tem mais de 3 mil obras. Causa da morte não foi divulgada e velório ocorre na segunda-feira (6). O artista plástico Paulo Camargo morreu neste domingo (5) em Ribeirão Preto

O artista plástico Paulo Moreira de Camargo morreu neste domingo (5) em Ribeirão Preto (SP).

Paulo é natural de Anhembi (SP) e tinha 78 anos. A causa da morte, no entanto, não foi divulgada.

O corpo de Paulo Camargo vai ser velado nesta segunda-feira (6), das 10h ás 16h, no Memorial Campos Elíseos.

Carreira

Autodidata, Paulo Camargo foi influenciado por Van Gogh, Gaughin e Toulouse-Lautrec.

Ele adotou como marca a reprodução de elementos da pobreza e das injustiças sociais, com pinceladas que davam forma e cor aos humanos sempre às voltas com dramas interiores.

Paulo Camargo já produziu mais de três mil obras, sempre com forte cunho social, que estão espalhadas pelo Brasil e o exterior.

Obras de Paulo Camargo, artista plástico que morreu neste domingo em Ribeirão Preto

