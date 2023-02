Morre o professor Armando Sérgio da Silva

Ele foi um dos fundadores do TEM, professor na USP e UMC e secretário de Cultura de Mogi das Cruzes em duas gestões. Corpo está sendo velado na manhã deste sábado em Mogi. Professor Armando Sérgio se dedicou a carreira acadêmica, ao teatro e foi secretário de Cultura de Mogi

O professor de Mogi das Cruzes, Armando Sérgio da Silva, morreu aos 77 anos. A morte do professor foi compartilhada nas redes sociais por familiares e amigos na manhã deste sábado (11). O corpo está sendo velado no velório Cristo Redentor em Mogi das Cruzes.

Armando Sérgio tinha graduação em artes cênicas (1970), mestrado em artes (1980), doutorado em artes (1987) e livre docência em interpretação teatral ( 1999), sempre pela Universidade de São Paulo (USP). Ele era professor titular da USP e professor da Universidade de Mogi das Cruzes (UMC).

Além da carreira acadêmica Armando Sérgio também se dedicou ao teatro. Ele foi um dos fundadores do Teatro Experimental Mogiano (TEM), junto com Milton Feliciano, Clarisse Jorge entre outros.

Ele também foi secretário de Cultura da Prefeitura de Mogi das Cruzes nas administrações de Antônio Carlos Machado Teixeira na década de 80 e de Francisco Nogueira/Manoel Bezerra de Melo na década de 90.

O velório municipal informou que o corpo está sendo velado na sala 1. A previsão é que o velório seja encerrado às 18h. De acordo com informações do velório, o corpo será encaminhado para o Crematório Primaveras em Guarulhos.

