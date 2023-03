Morre operador de produção que adotou com o marido 5 irmãos para não separar família

Jhonatan Wiliantan da Silva, de 29 anos, e o marido conseguiram guarda em 2022, dois anos após o início do processo de adoção, em Rio Claro (SP). Causa da morte não foi divulgada. O casal Jhonantan (à esquerda) e Daniel adotou cinco irmãos em Rio Claro

Arquivo Pessoal

Morreu neste sábado (4), em Rio Claro (SP), o operador de produção Jhonatan Wiliantan da Silva, de 29 anos. Ele ficou conhecido nacionalmente em 2022 por ter adotado com o marido cinco irmãos para evitar que eles fossem separados.

A causa da morte não foi divulgada. O velório é realizado no Velório Municipal e o enterro está marcado para as 17h, no Cemitério Municipal São João Batista.

Segundo amigos, Jhonatan passou mal e foi levado para a Unidade de Pronto-Atendimento do 29, onde morreu pouco depois. Foram coletadas amostras de sangue para análise da causa da morte.

A morte de Jhonatan comoveu parentes e amigos, que postaram homenagens nas redes sociais.”Hoje com muita tristeza que comunicamos a partida do nosso marido, filho, pai e amigo Jhonatan. Sua passagem aqui entre nós com brilho nos seus olhos, o calor do seu sorriso e a bondade da sua alma ficarão marcados em nossos corações”, escreveu uma amiga no Facebook.

Jhonatan Wiliantan da Silva morreu aos 29 anos em Rio Claro

Reprodução Instagram

Jhonatan também era mestre sala da escola de samba Unidos da Vila Alemã (UVA). A escola também lamentou a morte nas redes sociais.

“É com grande tristeza que lamentamos o falecimento do @jhonatanwiliantan, descanse em paz e brilhe muito aí no céu, foi uma honra tê-lo em nossa escola, foi uma honra ter alguém com uma luz como a sua defendendo o nosso pavilhão. Obrigado por sempre estar com a nossa verde branco”, postou.

Relembre a adoção

Casal gay de Rio Claro adota cinco irmãos em Rio Claro

Arquivo pessoal

As crianças – quatro meninos e uma menina, com idades que variam de 1 ano e sete meses a 11 anos – são primas de Jhonatan e foram retiradas da tutela dos pais por negligência.

Mas, mesmo antes disso, ele já mantinha contato com a família e levava para passear e até cuidava da higiene dos pequenos.

Quando foi informado pelo Conselho Tutelar que as crianças seriam retiradas temporariamente dos pais, ele passou a visitá-las no abrigo, até que chegou o momento em que tomou a decisão de adotá-los.

Jhonantan e Daniel adotaraqm cinco irmãos em Rio Claro

Arquivo pessoal

“Foi quando soube que eles poderiam seriam colocados para a adoção nacional e poderiam ser separados. O João, a Yarah, que são mais novos são o tipo de um catálogo de adoção, mas eu fiquei pensando no maior, o que seria dele, a gente sabe que é difícil a adoção de crianças mais velhas, foi quando eu mostrei interesse em ficar com eles porque eles precisavam de mim”, contou Jhonatan ao g1 em fevereiro de 2022.

No início, a adoção era de apenas quatro crianças: Wendel, Douglas, Harry e Yarah. Mas durante o processo de adoção, Jhonantan ficou sabendo que a mãe das crianças estava grávida novamente e, quando João Miguel nasceu, colocou novamente as crianças em primeiro lugar e se ofereceu para ficar com o bebê.

Relembre abaixo na reportagem da EPTV:

Casal homoafetivo de Rio Claro adota 5 irmãos para evitar separação entre as crianças

Vittorio Ferla