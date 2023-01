Morre policial aposentado baleado na cabeça após tentativa de roubo em Bebedouro, SP

Carlos Renato Bordonal, de 52 anos, estava internado na UTI da Santa Casa de Barretos (SP). Em 16 de janeiro, ele foi ferido enquanto fazia segurança particular em uma distribuidora de bebidas. Policial rodoviário aposentado, Carlos Renato Bordonal, foi baleado durante tentativa de assalto em Bebedouro, SP

A Polícia Militar confirmou nesta terça-feira (24) a morte do policial rodoviário aposentado Carlos Renato Bordonal, de 52 anos, atingido por um tiro na cabeça durante uma tentativa de roubo em Bebedouro (SP).

Bordonal, que era 3º sargento da Reserva, estava internado desde 16 de janeiro, depois de ser ferido enquanto fazia a segurança privada de uma distribuidora de bebidas.

Ele estava sedado e intubado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa de Barretos (SP).

Informações sobre velório e sepultamento ainda não tinham sido confirmadas até a última atualização desta notícia. “Aos familiares e amigos, nossas condolências”, comunicou a Polícia Militar.

O crime

Segundo boletim de ocorrência, Bordonal foi baleado com um tiro na cabeça durante uma tentativa de roubo por volta das 20h em 16 de janeiro.

Ele fazia serviço de segurança privada em uma distribuidora de bebidas próximo da Rodovia Brigadeiro Faria Lima (SP-326), no Distrito Industrial de Bebedouro.

O aposentado foi encontrado por um amigo, também policial, que foi até o local levar comida para ele. Quando chegou, não encontrou a vítima e percebeu a presença de quatro pessoas suspeitas, mas não conseguiu identificar por causa da falta de iluminação no local.

A vítima recebeu o primeiro atendimento no Hospital Júlia Pinto Caldeira, e na manhã do dia seguinte, foi encaminhada para a Santa Casa de Barretos.

O caso foi registrado como roubo pela Polícia Civil. Ninguém foi preso.

