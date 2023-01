Morre policial militar atingido por tiro no pescoço durante treinamento no interior de SP

Treinamento foi realizado na sede do 13º Baep, localizado na quadra 38 da Avenida Rodrigues Alves, na quarta-feira (25), em Bauru (SP). Nesta sexta-feira (27), suspeito passou por avaliação psicológica. Policial militar é internado em estado grave ao ser atingido por tiro no pescoço durante treinamento em Bauru

Reprodução/Facebook

O policial militar atingido por um tiro no pescoço durante um treinamento morreu na tarde desta sexta-feira (27), após dois dias internado no Hospital de Base (HB) de Bauru (SP). O treino era realizado na sede do 13º Baep (Batalhão de Ações Especiais), localizado na quadra 38 da Avenida Rodrigues Alves.

A informação foi confirmada pelo comandante do 13º Baep de Bauru, tenente-coronel Fábio Domingues Pereira. No dia do ocorrido, Mateus Fernandes Godoi foi submetido a cirurgia imediata e, desde então, estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Em nota, a PM informou que o policial responsável pelo disparo foi inicialmente autuado em flagrante por lesão corporal culposa e encaminhado ao presídio Romão Gomes. Na quinta-feira (26), ele passou por audiência de custódia pelo Tribunal de Justiça Militar (TJM) e responde em liberdade.

Ainda nesta sexta-feira (27), o suspeito passou por avaliação psicológica no Núcleo de Atenção Psicossocial do Comando de Policiamento.

Além dos procedimentos de investigação, a PM instaurou uma sindicância e um procedimento de análise da conduta para apuração de todas as circunstâncias relativas ao caso.

No fim da tarde, o 13º Baep de Bauru emitiu nota de condolências assinada pelo comandante do batalhão, tenente-coronel Fábio Domingues. Vaja abaixo:

Morre policial militar atingido por tiro no pescoço durante treinamento em Bauru

13º Baep /Divulgação

Confira mais notícias do centro-oeste paulista:

Veja mais notícias da região no g1 Bauru e Marília

Ufficio Stampa