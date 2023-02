Morre policial militar vítima de acidente entre viatura e caminhonete no município de São Francisco

Os militares estavam fazendo acompanhamento de uma motocicleta quando ocorreu o acidente, que deixou cinco pessoas feridas. Acidente envolveu viatura da PM e caminhonete

CBM/SE

Morreu na noite dessa segunda-feira (27), no Hospital de Urgência de Sergipe Governador João Alves Filho (Huse), em Aracaju, o policial militar Adriano dos Santos, de 46 anos, vítima de um acidente de trânsito entre uma viatura da corporação e uma caminhonete, em uma estrada no município de São Francisco, no último dia 9 de fevereiro.

Os militares estavam fazendo acompanhamento de uma motocicleta quando ocorreu o acidente, que deixou cinco pessoas feridas, com o agente em estado grave. Ele estava internado na unidade desde o dia do acidente.

De acordo com a Polícia Militar, atualmente o militar estava lotado no 2º Batalhão de Polícia Militar (2º BPM). Ele ingressou na instituição em 1998.

O corpo de Adriano está sendo velado nesta terça (28), na sede do 2º BPM, em Propriá, e será sepultado às 16h, no cemitério do município.

