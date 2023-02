Morre segundo passageiro que estava em ônibus que tombou na ERS-342, em Cruz Alta

Ele é uma das 40 pessoas que estava no veículo que se acidentou no domingo (26). Uma mulher de 60 anos morreu na segunda-feira (27). Outra passageira continua hospitalizada. Ônibus tombou na ERS-342, em Cruz Alta.

Morreu, na manhã desta terça-feira (28), um homem de 42 anos que estava hospitalizado após se ferir quando o ônibus de excursão em que estava tombou na ERS-342, em Cruz Alta, no Norte do Rio Grande do Sul, no último domingo (26). Ele foi identificado como Maicon Teixeira Barros. A morte foi confirmada pela esposa dele, Gabriele Aparecida da Silva Moraes. Ele estava internado no Hospital São Vicente de Paulo.

Na segunda-feira (27), Rosania Garcia, 60 anos, outra passageira que se feriu no acidente e estava hospitalizada, morreu. Ela estava no mesmo hospital.

Outra hospitalizada

Mais uma passageira da excursão, uma mulher, segue hospitalizada desde domingo. Ela está internada no Hospital Santa Lucia, em Cruz Alta. Outra mulher, que também estava internada no mesmo hospital, teve alta.

O acidente

O ônibus de excursão tombou na altura do km 152 da ERS-342, em Cruz Alta, por volta das 6h de domingo. A excursão saiu de Santa Maria e tinha como destino o Parque Aquático Lago Azul de Santo Cristo, na Região Noroeste.

Segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), o veículo trafegava no sentido Cruz Alta-Ijuí quando, ao fazer uma curva, o motorista teria perdido o controle do veículo e caído em um barranco às margens da rodovia. Chovia no momento do acidente.

O CRBM informou que a documentação do motorista e do veículo estavam regulares. O motorista fez o teste do bafômetro, que não indicou presença de álcool.

Ônibus tombou às margens da rodovia, em Cruz Alta.

