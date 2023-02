Morre ‘Super Chico’, menino com Down que viralizou na web após vencer a Covid por duas vezes

‘Super Chico’, como o menino Francisco Bombini era conhecido nas redes sociais, morreu na madrugada desta segunda-feira em Bauru (SP). Segundo parentes, ele teve uma parada cardíaca. Família fez postagem sobre a morte de Super Chico

Morreu na madrugada desta segunda-feira (6) o menino Francisco Bombini, que era conhecido nas redes sociais como “Super Chico”. O garoto, que nasceu com a síndrome de Down e outras complicações de saúde, tinha 6 anos e acumulava milhares de seguidores nas redes sociais.

Ele viralizou no ano passado e ficou conhecido no país todo ao superar a Covid-19 por duas vezes. Na primeira delas, chegou a ficar internado por 13 dias na UTI e, quando recebeu alta, foi tema de uma reportagem do Fantástico (veja mais abaixo).

Segundo familiares, Chico teve uma parada cardíaca. O velório é realizado nesta manhã e tarde no Salão Nobre 1 do Centro Velatório Terra Branca e o enterro será realizado a partir das 16h30 no Cemitério dos Ypês.

Morre ‘Super Chico’, o ‘menino mais forte do mundo’

Em seu perfil oficial no Instagram, feito pela mãe de Chico, Daniela Guedes Bombini fez uma homenagem ao filho e escreveu:

“Tenho certo pra mim que todos temos uma missão nessa vida e a do Chico foi a de plantar sementes de amor no coração das pessoas!”

‘Super Chico’ é velado em Bauru

Cirurgias, Covid e homenagem a santo; quem era o Super Chico

‘Super Chico’

Pequeno Super-herói

O apelido “Super Chico” é fruto das batalhas que o garoto que nasceu com a Síndrome de Down acumula desde o nascimento em 6 de outubro de 2016. Francisco nasceu prematuro e morou por seis meses no hospital.

Nesse tempo ele lutou muito pela vida e acabou ganhando o apelido de Super Chico, nome inspirado nos heróis e em São Francisco de Assis. Ao todo, foram sete cirurgias (uma delas ainda no útero) realizadas por causa de problemas renais, cardíacos e hipotireoidismo.

A mãe então decidiu contar a história do seu super-herói nas redes sociais e a página passou a contar com milhares de seguidores.

Em 2020 e 2021, o menino enfrentou novas batalhas, dessa vez contra a Covid-19, por duas vezes. O primeiro diagnóstico positivo veio em 2020, quando “Super Chico” ficou 18 dias internado, sendo 13 na UTI. Quando recebeu alta, o menino foi tema de uma reportagem especial do Fantástico, que o chamou de “menino mais forte do mundo”.

Já no começo de dezembro de 2021, em uma postagem feita via rede social, Daniela explicou aos seguidores que a família estava ausente na internet por causa de problemas de saúde enfrentados pelo filho e contou que ele havia sido infectado pela Covid pela segunda vez.

Super Chico: menino com Down que é fenômeno na web recebe 2ª dose da vacina contra Covid

À época, a segunda alta mobilizou as redes sociais do garoto. O anúncio foi feito no dia 9 de dezembro de 2021 pela própria Daniela, que informou que ele já estava em casa. E mais uma vez uma equipe do Fantástico acompanhou a alta do pequeno.

Depois de passar pela doença por duas vezes, somente em 21 de março de 2021 que Chico pôde completar o ciclo vacinal contra a Covid, o que foi comemorado pela família.

Mãe do menino de 5 anos disse em postagem na web que ‘o pior já passou’

