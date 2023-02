Morre terceira vítima de incêndio em indústria de Vinhedo

Hélio Francisco dos Santos faleceu em um hospital da capital paulista na manhã desta terça-feira (7). Explosão no dia 25 de janeiro matou outros dois e deixou mais nove pessoas feridas. Ambulâncias em empresa de produtos adesivos atingida por incêndio em Vinhedo

Defesa Civil Vinhedo

Morreu na manhã desta terça-feira (7) a terceira vítima do incêndio que atingiu uma indústria fabricante de produtos adesivos, em Vinhedo (SP), no dia 25 de janeiro.

Hélio Francisco dos Santos foi internado na Santa Casa de Vinhedo após o acidente, mas havia sido transferido para um hospital na capital paulista, onde faleceu nesta manhã.

O enterro está programado para ocorrer no Velório Municipal de Valinhos (SP) nesta quarta-feira (8). O horário não foi divulgado.

Outras 2 mortes e feridos

Outras duas vítimas do incêndio também já tiveram a morte confirmada. Marcos Cesar do Nascimento estava internado no Hospital de Clínicas (HC) da Unicamp, em Campinas (SP), e morreu no dia 27 de janeiro. O corpo dele foi transferido para Jandira (SP), onde ocorreu o sepultamento.

Já Paulo Sergio Cruz estava na Santa Casa de Vinhedo. A unidade confirmou a morte dele no dia 28 de janeiro, e o enterro foi realizado no Cemitério Parque das Acácias, em Campinas.

Ao todo, foram 12 feridos no incêndio, sendo três levados à Santa Casa de Vinhedo e um, à Santa Casa de Valinhos, em estado grave, além de Marcos, que morreu no HC da Unicamp.

Outros quatro foram levados à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade e três, ao Pronto Atendimento (PA) da Capela. Esses sofreram ferimentos leves.

Incêndio

A empresa, chamada Adelbras, fica no Distrito Industrial, e as causas do incêndio ainda serão investigadas pela Polícia Civil. O Corpo de Bombeiros, equipes da Defesa Civil e ambulâncias da prefeitura foram até o local para o combate às chamas e atendimento às vítimas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a própria brigada de incêndio da empresa combateu o fogo e, quando a corporação chegou ao local, as chamas já estavam controladas. Sete viaturas atuaram na ocorrência.

A Defesa Civil informou que houve uma explosão no fundo da empresa, onde fica material químico. A empresa, foi evacuada.

De acordo com a Prefeitura de Vinhedo, “informações preliminares” apontam que uma máquina de adesivo explodiu no setor de produção da empresa.

Na manhã desta quinta-feira (26), a indústria se posicionou pela primeira vez. Em nota, disse que todos os protocolos de evacuação foram cumpridos, que as causas do acidente ainda estão sendo apuradas e que está colaborando e prestando os esclarecimentos necessários.

Incêndio atingiu indústria em Vinhedo

Divulgação/Defesa Civil de Vinhedo

