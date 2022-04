Il luttait contre un cancer du pancréas depuis la fin de l’année 2019. Le rockeur belge Arnold Charles Ernest Hintjens, dit Arno, s’est éteint samedi 23 avril, à l’âge de 72 ans. “Il va nous manquer à tous, à sa famille, à ses amis et à ses musiciens. Il sera toujours avec nous grâce à la musique qui l’a maintenu en vie jusqu’à la fin”, a annoncé dans la soirée son manager Filip De Groote, cité notamment par Le Soir qui titre “Putain, putain, Arno est mort : le rock belge perd son roi”.

Le quotidien belge fait référence à l’un des célèbres titres engagés d’Arno, intitulé “Putain putain”, dans laquelle il chantait, à sa manière, son attachement de l’Europe et son opposition au nationalisme. Une chanson qui a un écho tout particulier à la veille du second tour de l’élection présidentielle française avec la présence d’un parti eurosceptique.

Arno a été engagé par Marvin Gaye pour faire la cuisine

Originaire d’Ostende, au nord-ouest de la Belgique flamande, Arno chantait en flamand, en français mais aussi en anglais. Dans une interview au journal Le Temps datant de septembre 2019, il ne tarissait pas d’éloges sur la ville de son enfance. “La plus belle couleur, c’est le soir quand le soleil tombe dans la mer, ce moment que Spilliaert a beaucoup peint”, disait-il au sujet d’Ostende, bordée par la mer du Nord.

“J’ai eu une jeunesse incroyable dans cette ville où j’ai fréquenté plein de bars et de clubs de musique”, poursuivait-il dans les colonnes du quotidien suisse avant de confier avoir “été engagé par Marvin Gaye pour faire la cuisine”. Le prince américain de la soul s’était installé à Ostende avec son fils, au début des années 80. Selon Arno, “Ostende est une ville pleine de mélanges, où les Anglais et les Français se déversent dans les rues le soir après leur arrivée par bateau”. Ce n’est pas pour rien qu’elle est surnommée la “ville belge la plus britannique”.

Mort d’Arno : ce célèbre chanteur américain dont il a été le cuisinier © AGENCE

