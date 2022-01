Mort de Gaspard Ulliel : l’hommage en trois mots de son ex Cécile Cassel qui en dit long sur l’homme qu’il était

Le monde du cinéma est sonné par cette tragédie. Mercredi 19 janvier, Gaspard Ulliel est mort des suites de ses blessures à l’hôpital de Grenoble après un accident de ski survenu dans la station de la Rosière en Savoie. L’acteur de 37 ans est selon plusieurs témoins entré en collision avec un autre skieur au croisement de deux pistes bleues. Alors qu’une enquête a été ouverte pour faire la lumière sur les circonstances de ce drame, les hommages eux, pleuvent pour le comédien doublement césarisé. De Guillaume Canet à Jean Castex en passant par Xavier Dolan, qui a salué la “grandeur” du comédien qui a “transformé” sa vie, tous ont eu leur mot pour Gaspard Ulliel et ses proches. Notamment Cécile Cassel, qui a partagé sa vie.

Si la star de Jacquou le Croquant filait le parfait amour depuis 2013 avec Gaëlle Pietri, il a en effet été en couple de 2005 à 2007 avec la chanteuse connue sous le nom d’HollySiz. Et sur Instagram, cette dernière n’a pas manqué de lui rendre hommage en trois mots : “À la pudeur…“, le tout accompagné d’une colombe et d’un coeur blanc. Des mots qui qualifient Gaspard Ulliel à la perfection, lui qui était réputé pour avoir été un acteur discret et très pudique, fuyant la lumière malgré une carrière riche et remplie de rôles marquants. Et visiblement, c’est ce que retiendra son ex-compagne, avec qui il s’était affiché complice aux Césars en 2005, lorsqu’il avait reçu son premier César de meilleur espoir masculin pour son rôle de Manech dans Un long dimanche de fiançailles.

Quand Gaspard Ulliel se confiait sur sa vie amoureuse

Après deux ans d’amour, Cécile Cassel et Gaspard Ulliel avaient finalement rompu. En 2013, le comédien s’était affiché pour la première fois avec Gaëlle Pietri, avec qui il a eu un fils, Orso, qui venait de fêter ses six ans. Pudique et discret sur sa vie personnelle, l’égérie de Chanel s’était confié sur sa difficulté à concilier travail et vie amoureuse, notamment dans le monde du cinéma, faisant référence à sa rupture avec Cécile Cassel. “En amour, lorsqu’on fait ce métier, tout est ou tout blanc ou tout noir, avait-il ainsi confié. Entre deux films, on est très disponible. Puis soudain on s’engouffre dans une nouvelle aventure, et c’est comme si on mettait sa vie en suspens. Le soir, on n’est plus vraiment là. Je ne vis plus avec une comédienne”, avait-il ajouté.

Cécile Cassel et Gaspard Ulliel © Guillaume Gaffiot

Cécile Cassel © Instagram

