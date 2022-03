Mort de Jean-Pierre Pernaut : ce geste que sa mère a fait envers PPDA dont il n’était pas au courant

Jean-Pierre Pernaut n’était pas au courant. Peu de temps avant sa mort – annoncée officiellement le mercredi 2 mars 2022 – sa mère a envoyé une lettre à Patrick Poivre d’Arvor. C’est à l’antenne de BFM TV que l’ancien présentateur du JT a en effet révélé l’anecdote. “J’avais gardé pendant très longtemps une lettre de sa mère, extrêmement magnifique. Je lui avait montré il n’y a pas très longtemps et il ne savait pas que sa mère m’avait écrit.” a-t-il confié.

Très ému par la disparition du mari de Nathalie Marquay à 71 ans, Patrick Poivre d’Arvor lui a ensuite rendu un bel hommage en direct. “Je suis immensément triste. C’est un garçon que j’aimais beaucoup. Très curieusement, on s’était davantage lié depuis nos départs successifs du journal que le moment où on carburait, lui tôt le matin et moi un peu plus tard. C’était un ami… C’est un pan de ma vie qui s’écroule et je pense un pan de vie des téléspectateurs. Les gens déjeunaient avec lui et ce moment avait beaucoup d’importance.” a-t-il déclaré.

Jean-Pierre Pernaut : de quoi est-il mort ?

Pour rappel, Jean-Pierre Pernaut est mort à l’âge de 71 ans. Après avoir vaincu un cancer du pancréas, il était atteint d’un cancer des poumons. En disparaissant, il laisse derrière lui sa femme Nathalie mais aussi ses enfants, Tom, Lou, Julia et Olivier, sans oublier Iris, Eléa et Léo, ses petits-enfants. Depuis l’annonce de sa mort, une pluie d’hommages à été rendue. Même Emmanuel Macron, l’actuel président de la République, a eu quelques mots pour le présentateur du 13 heures de TF1. “Jean-Pierre Pernaut a habité le cœur de nos foyers. Durant trente ans, il a donné rendez-vous à 13h aux Françaises et aux Français pour leur transmettre les dernières informations, mais aussi sa passion de la France, de nos régions, de notre patrimoine. Nous ne l’oublierons pas.” a-t-il annoncé.

Mort de Jean-Pierre Pernaut © Capture BFM TV

