Mort de Michel Bouquet : qui est son ex-femme Ariane Borg, avec qui le divorce avait été volcanique ?

Michel Bouquet est décédé ce mercredi 13 avril 2022, à l’âge de 96 ans. Derrière lui, ce grand comédien français a laissé le monde de la culture dans un terrible deuil. Monument du théâtre français et connu pour avoir joué pas moins de 800 fois “Le roi se meurt” d’Eugène Ionesco, il avait remporté deux Césars pour ses rôles à l’écran. L’inoubliable interprète de “L’avare” de Molière a eu une carrière exceptionnelle. Né à Paris le 6 novembre 1925, c’est son service de presse qui a annoncé cette terrible nouvelle, via un communiqué on ne peut plus ordinaire : “Michel Bouquet est décédé en fin de matinée dans un hôpital parisien”.

Alors qu’un hommage national lui sera rendu aux Invalides ce mercredi 27 avril, cet événement à l’énorme symbolique a été décidé “conformément au souhait de sa famille”. Emmanuel Macron, qui sera encore en fonction qu’il soit réélu ou non le 24 avril, a annoncé qu’il présidera la cérémonie. Juliette Carré, sa femme, a qui il a donné la réplique à de maintes reprises, sera évidemment présente. Mais sa veuve de 88 ans n’a pas été la seule femme de sa vie.

Après la demande de divorce, Ariane Borg a entamé une grève de la faim

Car avant de l’épouser en 1970, Michel Bouquet avait déjà été marié. Sa première femme était également une actrice : Ariane Borg. Le journal Libération, qui s’est penché sur le portrait de cette dernière, l’a décrite comme étant une personnalité “très mondaine et très volcanique”. Pour preuve : sa rupture extrêmement compliquée avec Michel Bouquet, avec qui le divorce avait duré… 13 ans. Au printemps 1967, alors que le comédien lui avait annoncé vouloir la quitter, Ariane Borg a entamé une grève de la faim qui a duré plusieurs mois. Elle avait alors perdu 25 kilos et avait frôlé la mort de peu.

