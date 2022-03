Mort de Taylor Hawkins : premières révélations sur les causes du décès du batteur des Foo Fighters

Le monde de la musique est en deuil. Alors qu’il devait se produire sur scène, Taylor Hawkins est mort ce vendredi 25 mars en Colombie. Le batteur du groupe Foo Fighters a été retrouvé inanimé au Casa Medina Hotel de Bogota, comme l’ont révélé ses proches dans un communiqué. “La famille des Foo Fighters est dévastée par la disparition tragique et prématurée de notre cher Taylor Hawkins”, a-t-on d’abord pu lire. “Son esprit musical et son rire contagieux vivront avec nous tous pour toujours. Nos pensées vont à sa femme, ses enfants et sa famille, et nous demandons que leur vie privée soit traitée avec le plus grand respect en cette période incroyablement difficile”, était-il précisé ensuite. Ce n’est que quelques heures plus tard que des premières révélations concernant les causes de sa mort ont été faites. “Selon ses proches, sa mort serait dûe à une consommation de drogue“, ont expliqué les policiers chargés de l’enquête. Ils ont ensuite précisé que le personnel de l’hôtel ont appelé les urgences car Taylor Hawkins “souffrait de douleurs à la poitrine” mais il était déjà mort lorsque les secours sont arrivés dans sa chambre.

Une longue carrière. Ce n’est pas la première fois que Taylor Hawkins rencontre des soucis de santé suite à de la consommation de drogue. En 2011, il avait été placé dans le coma durant deux semaines à la suite d’une overdose à Londres. Dans les colonnes du magazine Kerrang, il avait d’abord expliqué : “Chacun a son chemin personnel et j’ai poussé le mien trop loin“. Il avait ajouté être “devenu incontrôlable pendant un moment”. En effet, il assurait qu’il faisait “beaucoup la fête. Je n’étais pas un junkie en soi, mais je faisais la fête. un peu trop”. Une période très compliquée pour lui. La carrière de Taylor Hawkins a débuté auprès de Alanis Morissette en tant que batteur. En 1997, il rejoint les Foo Fighters. “Je me suis précipité pour obtenir le numéro de Dave (NDLR : Grohl, ex-batteur de Nirvana qui a fondé le groupe) et je l’ai appelé”, avait-il révélé. Ne souhaitant pas se limiter uniquement à son rôle de batteur, il a également chanté sur certains titres du groupe dont Cold Day in the Sun ou encore Sunday Rain, que l’on retrouve sur leur album Concrete and Gold, sorti en 2017.

Taylor Hawkins : avait-il des enfants ?

Taylor Hawkins était un batteur très apprécié et son décès a été un véritable choc pour les membres du groupe, ses proches, amis et fans. De plus, il laisse derreière lui sa femme, Alison Hawkins. Tous deux ont eu trois enfants. Leur premier bébé, Oliver Shane, est né en 2006. Quelques années plus tard, ils ont accueilli leur petite fille, Annabelle, en 2009. LA dernière a pointé le bout de son nez en 2014 et elle se prénomme Everleigh.

