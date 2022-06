morta-angelina,-aveva-solo-3-anni.-pregava-per-mangiare-ma-i-genitori-le-avvicinavano-il-cibo-senza-darglielo

Morta la piccola Angelina, 3 anni, chiedeva da mangiare ma i genitori le facevano vedere il cibo senza darglielo. Si sarebbero divertiti a umiliare continuamente la loro figlioletta di 3 anni che chiedeva cibo affamata, filmandola anche in alcuni video ripresi col cellulare, Infine al culmine del loro sadismo l’hanno uccisa a sangue freddo per liberarsene.

Queste le pesantissime accuse a cui devono rispondere due giovani genitori statunitensi, il 25enne Miller Costello e la 23enne Brenda Emilie. Secondo l’accusa, prima di essere uccisa alla fine del 2017 la piccola Angelina era completamente denutrita e malata a causa delle condizioni in cui era costretta a vivere. In un video finito agli atti del processo si vede la piccola mangiare una fetta di cipolla mentre il sangue le scorre lungo il naso.

I filmati dell’orrore della piccola Angelina

Un altro filmato mostra Angelina in lacrime che chiede cibo e la mamma che la prende in giro offrendole una forchettata solo per tirarla via prima che la piccola potesse addentare il boccone. Un comportamento sadico che ha spinto i pubblici ministeri a chiedere la pena di morte per la coppia originaria di Ogden, nello stato dell’ Utah.

“È il peggior caso di abuso sui minori che abbia mai visto” ha raccontato un investigatore della polizia, affermando: “Hanno lasciato Angelina come una vittima dell’Olocausto uccidendola dopo una vita di torture”. Sul corpicino inoltre sono stati riscontrati decine di ferite e contusioni come se fosse stata più volte picchiata selvaggiamente. Ferite che la madre avrebbe cercato di nascondere con prodotti cosmetici

Come riferito dall’”Independent”, durante l’ultima udienza sono state mostrate alla giuria delle immagini registrate in video che svelano la vera natura dei due mostri. In un filmato Angelina, in lacrime ed in evidente stato di denutrizione, mangia un pezzetto di cipolla, mentre intanto perde sangue dal naso a seguito delle percosse. In molti altri video, inoltre, la si vede implorare i genitori seduti a tavola affinché le diano qualche cosa da mangiare: la madre la illude, dicendole di avvicinarsi, e poi la caccia con un calcio.

All'orrore, tuttavia, non sembra esserci fine, se pensiamo che i filmati mostrati si trovavano sui cellulari dei genitori che, evidentemente, trovavano così divertenti le torture inflitte alla loro bambina da desiderare addirittura di registrarle. Per loro, che negano imperterriti ogni accusa, i pubblici ministeri hanno chiesto la pena di morte. Niente, però, potrà mai ridare ad Angelina la vita e tutto quell'amore che le sarebbe spettato e che invece non ha mai avuto. "L'hanno uccisa dopo una vita di torture" , ha commentato sul quotidiano uno degli investigatori. "Il corpo della bimba sembrava quello di una vittima dell'Olocausto".

