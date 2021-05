Morta Tawny Kitaen a 59 anni: modella per i Whitesnake, recitò in Hercules e con Tom Hanks

A soli 59 anni è morta Tawny Kitaen, molto famosa come modella negli anni ’80 e nota per le sue sue apparizioni nei video musicali dei Whitesnake. Aveva avuto anche una discreta carriera come attrice al cinema e in tv. In un post pubblicato l’8 maggio sul suo account Instagram è apparso il triste annuncio delle sue figlie Wynter e Raine: “Abbiamo il cuore spezzato e rattristato di annunciare la morte di nostra madre. Vogliamo solo dire grazie a tutti voi, ai suoi fan e ai suoi amici, per averle sempre mostrato un tale sostegno e amore. Le avete dato la vita ogni giorno. Ci manca e la amiamo e sappiamo che la sua eredità vivrà per sempre“. Secondo Variety, la Kitaen è morta nella sua casa di Newport Beach la mattina di venerdì 7 maggio: le cause del decesso non sono state specificate.

Chi era Tawny Kitaen

Nata Julie Kitaen nel 1961, si era imposta come modella all’inizio degli anni ’80, vicina al mondo rock. Era infatti apparsa sulle copertine degli album dei Ratt: sin dalle scuole superiori era fidanzata con il chitarrista della band, Robbin Crosby. Da lì, ecco decollare anche la carriera di attrice, che la vide tra l’altro al fianco di Tom Hanks nella commedia del 1984 Bachelor Party – Addio al celibato. La Kitaen è diventata un’icona di MTV ballando sul cofano dell’auto nel videoclip di “Here I Go Again” dei Whitesnake nel 1987; ha quindi partecipato ai video di “Still of the Night”, “Is This Love” e “The Deeper the Love”. Nel 1989 ha sposato il cantante della band, ed ex Deep Purple, David Coverdale, da cui ha divorziato nel 1991.

La carriera tra cinema e tv, i problemi con la legge

in foto: Con Kevin Sorbo in Hercules

Nella sua filmografia, ricordiamo anche il film erotico Gwendoline, l’horror Spiritika, e serie come Malibu, Capitol, Santa Barbara e Seinfeld. Tawny Kitaen ha lavorato anche in alcuni tv movie che hanno preceduto la serie tv Hercules di Sam Raimi con Kevin Sorbo: era Deianira, la donna amata dall’eroe mitologico. Negli anni 2000, ha avuto quindi una breve carriera nei reality (The Surreal Life e Celebrity Rehab With Dr. Drew). Dal 1997 al 2002 è stata sposata con Chuck Finley, giocatore di baseball e padre delle sue due figlie. Il matrimonio si è concluso in modo turbolento, con lei accusata di violenza domestica per averlo colpito con calci in faccia. Negli anni successivi la donna ha anche subito accuse per possesso di sostanze e guida in stato di ebbrezza.