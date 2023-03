Luiz Claudio Mazzuca Filho, de 35 anos, foi morto na porta de academia na zona Sul da cidade em setembro de 2022. Polícia aguarda informações do celular da vítima para prosseguir investigação. Morte de empresário executado em carro de luxo segue sem solução em Ribeirão Preto, SP

Cinco meses após o assassinato de Luiz Claudio Mazzuca Filho, a Polícia Civil em Ribeirão Preto (SP) ainda busca elementos para chegar aos autores do crime. O empresário, de 35 anos, foi morto com sete tiros disparados por um revólver 9 mm e um fuzil 5.56, quando saía de uma academia com a namorada, no bairro Jardim Aliança, zona Sul da cidade.

Segundo o promotor de Justiça Marcus Tulio Nicolino, a investigação depende, principalmente, da análise do celular da vítima.

“Não avançamos com relação à autoria, mas estamos dependendo de vários outros elementos de prova, como a análise do que tinha no celular da vítima, informações do Google sobre localização de pessoas que estavam naquele local, naquele horário. São provas importantes que estão para vir para o inquérito policial”, diz.

Desde setembro de 2022 quando ocorreu o crime, a Polícia Civil chegou a identificar quatro suspeitos de participação no crime, um deles por meio de denúncia anônima, mas não houve provas capazes de incriminá-los.

Entre os depoimentos ouvidos até agora pela polícia estão o de uma mulher, namorada de um líder de uma facção criminosa que age dentro e fora dos presídios. A suspeita era de que ela teria se envolvido com Mazzuca Filho e que a execução teria sido motivada pelo relacionamento. A mulher, no entanto, negou qualquer envolvimento com a vítima.

Luiz Cláudio Mazzuca Filho, de 35 anos, foi morto a tiros em frente a academia em Ribeirão Preto

Em seguida, a polícia ouviu um homem que teria participação na morte. Um mandado de busca e apreensão chegou a ser cumprido no apartamento do suspeito, onde foi apreendida uma arma, porém sem ligação com o crime. Interrogado, ele disse que a arma era usada para a própria segurança.

Por fim, a polícia ouviu o gerente de um banco, apontado como responsável pela abertura de contas bancárias com documentos falsos para membros de organização criminosa e que estaria envolvido no homicídio. Em depoimento, o homem disse que só conhecia Mazzuca Filho de comentários de amigos e classificou a denúncia como absurda.

O laudo pericial feito com base nas imagens das câmeras de segurança da academia não permitiu a identificação da placa do veículo usado pelos atiradores na noite do assassinato. Até o modelo do automóvel, um Renault Sandero branco, é dúvida para a investigação.

Outros depoimentos

Segundo o promotor de Justiça, outras testemunhas ouvidas disseram que Mazzuca Filho tinha dívidas e era uma pessoa de difícil relacionamento social.

“Era uma pessoa que devia, era uma pessoa que, segundo depoimentos, devia para agiotas. Temos também um histórico de confusões na porta de bares, era uma pessoa que tinha, em tese, vários inimigos”, afirma Nicolino.

Ainda segundo o promotor, a expectativa é grande com relação ao material extraído do celular da vítima, uma vez que as informações podem determinar o rumo da investigação.

“Dos celulares dá para se extrair mensagens, por exemplo, de que ele estaria sendo ameaçado, quem estaria eventualmente cobrando alguma coisa dele, porque trata-se realmente de uma execução e não se comete um crime desse a troco de nada. Realmente deveria ser algo muito importante, algo grande, que ele estaria envolvido.”

Porsche do empresário Luiz Claudio Mazzuca Filho alvejado na porta de academia na zona Sul de Ribeirão Preto, SP

O inquérito policial segue pela 3ª Delegacia de Homicídios da DEIC de Ribeirão Preto.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) disse que “a autoridade policial segue realizando diligências e trabalhando para o esclarecimento de fatos. Detalhes serão preservados em função do sigilo nas investigações”.

Relembre o caso

Empresário dono de bares e centros automotivos, Mazzuca Filho foi morto na noite de 22 de setembro de 2022. Câmeras de segurança da academia de onde ele saía por volta das 22h11 registraram o crime.

No vídeo, é possível ver quando um carro branco chega pela Rua Manoel Lopes Velludo, no bairro Nova Aliança Sul, e fecha a vítima, que manobrava o Porsche para sair do estacionamento em frente à academia.

Em seguida, as imagens mostram que dois homens descem e começam a atirar em direção ao veículo de luxo, inclusive com um fuzil. Um deles ainda volta para trocar a arma, chega ao lado do vidro do passageiro e dá mais tiros.

A namorada do empresário, que estava em um carro ao lado, conseguiu escapar. Segundo especialistas, as imagens sugerem que os atiradores tinham apenas Mazzuca como alvo, porque em nenhum momento eles foram atrás do carro da mulher.

O empresário morreu dentro do carro, antes da chegada do socorro médico.

Uma funcionária da academia, de 26 anos, que estava pegando a moto no estacionamento, acabou baleada no braço e no quadril, mas sem risco de morte.

