Morte de macacos preocupa chacareiros na zona rural de Palmas por risco de febre amarela: ‘Caem da árvore e não levantam’

Foram cinco mortes registradas nas últimas semanas na região do Santa Fé Rural. Animais apresentavam ferimentos e queda de pelos. Morador da zona rural está preocupado após cinco macacos aparecerem mortos

A morte de macacos na região de chácaras do Santa Fé Rural, em Palmas, tem preocupado os chacareiros da região. Nas últimas semanas cinco macacos apareceram mortos com ferimentos e sem pelos.

O Osmir Chaves conta que os animais viviam sossegados e apareciam pelo bosque sempre de manhã e a tardezinha. “Aqui é o ambiente deles. Eles passam pela manhã em sentido ao córrego Taquaruçu e na parte da tarde voltam sentido ao cerrado. Isso é frequente”, contou.

Só que os macacos sumiram de uma hora para outra. A surpresa maior do chacareiro foi quando ele começou a encontrar os animais mortos. O Osmir tirou fotos das carcaças e conta que ligou para os órgãos ambientais e da saúde, mas não teve retorno.

“De repente eles caem da árvore e não levantam mais, não andam mais. Eles estão com marcas, caindo pelo e bastante debilitados. A gente tá preocupado com isso por ter criança em casa. Um deles eu enterrei e os outros eu joguei aleatoriamente no mato. Liguei nos órgãos competentes e até agora não me deram retorno”, disse o chacareiro.

A gerente de arboviroses da Secretaria Estadual da Saúde (SES) relatou à reportagem da TV Anhanguera as fotos dos animais mortos e comunicou à saúde do município. “É preciso que seja feita essa investigação porque existe uma série de vírus que podem estar circulando, além do vírus da febre amarela, claro. No entanto, sempre que ocorre a nossa atenção é voltada para a febre amarela porque ela tem uma alta letalidade e a dispersão dela precisa ser controlada o mais rápido possível”, disse Christiane Buen.

A Unidade de Vigilância e Controle de Zoonoses (UVCZ) é o órgão responsável pela investigação do caso. “A investigação é rápida. Nós estamos sabendo agora e vamos providenciar a investigação, contato com o proprietário que notificou e uma visita na área. O resultado dos exames, sendo possível a coleta, o resultado sai entre 15 e 20 dias”, disse o gerente Auriman Cavalcante.

O gerente disse ainda que a morte dos macacos serve de alerta para população. “A principal forma de prevenir o adoecimento por febre amarela é a vacina. Neste caso a gente vai verificar como está a cobertura vacinal e preventivamente para quem não tem a vacina ou a comprovação é receber essa vacina”, disse.

O último caso de febre amarela urbana no Brasil foi registrado em 1942, mas no ano passado 24 casos rurais foram notificados no Tocantins. Segundo a SES, nenhum deles foi confirmado.

O médico infectologista Jandrei Markus explica que a doença não tem cura e pode matar. “O órgão público é o principal mecanismo do sistema. Caso perceba que houve a morte de algum macaco tem que ir atrás para verificar se é febre amarela ou não”, disse o infectologista.

O que diz a prefeitura de Palmas

A Prefeitura de Palmas informa que a Unidade de Vigilância e Controle de Zoonoses (UVCZ) da Secretaria Municipal da Saúde (Semus) já iniciou a investigação sobre o caso da morte de macacos na região rural do setor Santa Fé. Nesta sexta-feira (24) os técnicos voltaram ao local para coletar mais dados e levantar outras informações sobre o que aconteceu e o que pode ter ocasionado a morte dos animais.

A Semus ressalta a importância de informar os órgãos competentes sobre adoecimento ou morte de primatas não humanos (macacos) para investigação oportuna e avaliação do risco potencial de ocorrência de casos humanos de febre amarela. O contato com a UVCZ para estas denúncias pode ser feito pelo telefone (63) 3212-7916.

